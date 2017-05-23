Источник: поручения правительства по директиве о дивидендах "Роснефтегаза" пока нет

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Поручение правительства РФ о подготовке проекта директивы о дивидендах "Роснефтегаза" пока не поступало в Росимущество. Об этом ТАСС сообщил источник в финансово-экономическом блоке правительства.
"Насколько мне известно, поручения правительства о подготовке проекта директивы по дивидендам "Роснефтегаза" еще нет и предложения от Минфина еще не поступали. Как только поступит поручение правительства, начнется подготовка директивы", - рассказал собеседник агентства.
Ранее "Роснефтегаз" сообщил, что выплатил промежуточные дивиденды за девять месяцев 2016 года в размере 24,6 млрд рублей в счет годовых дивидендов, подлежащих выплате в этом году. При этом, как сообщал ТАСС источник в финансово-экономическом блоке правительства, компания не будет выплачивать дополнительные дивиденды за 2016 год в связи с убытком.
Согласно данным самой компании, прибыль "Роснефтегаза" в 2016 году от хозяйственных операций составила 596 млрд рублей. В то же время выплаты в федеральный бюджет с учетом промежуточных дивидендов превысили 717 млрд руб.
Других финансовых показателей "Роснефтегаз" за минувший год не раскрыл.
"Роснефтегаз" также заявлял, что планирует выплатить дивиденды за 2017 год в соответствии с директивой правительства РФ.