Масштабное мультимедийное шоу покажут на открытии EXPO-2017 в Астане

Бойцы Хирамагомедовы получили штраф около 4 тысяч рублей за избиение ГабдуллинаСпорт 23 мая, 16:42
Игроки и тренеры "Манчестер Юнайтед" почтили память погибших в результате терактаСпорт 23 мая, 16:39
Музей сибирской народной иконы конца XIX - начала XX века откроют в Новосибирской областиСибирь 23 мая, 16:34
"Гоголь-центр". ДосьеБиографии и справки 23 мая, 16:28
Умер актер Роджер МурКультура 23 мая, 16:27
Минздрав не поддерживает законопроект о легализации беби-боксовОбщество 23 мая, 16:22
Посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева провела для блогеров медиа-тур по стадиону "Фишт"Спорт 23 мая, 16:16
Кузнецова: механизмы манипуляции мнением детей должны стать недоступнымиОбщество 23 мая, 16:13
Глава ФИФА благодарен россиянам за развитие футбола в миреСпорт 23 мая, 16:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АСТАНА, 23 мая. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Церемония открытия международной специализированной выставки EXPO-2017 в Астане состоится 9 июня, зрители увидят масштабное мультимедийное шоу об истории энергии. Об этом сообщила пресс-служба национальной компании "Астана ЭКСПО-2017".
Как информировали в компании, церемония пройдет сразу на нескольких площадках выставки: мультимедийное шоу - в Конгресс-центре, концерт - в Амфитеатре, световое и лазерное шоу - в павильоне "Нур-Алем", а завершится все фейерверком над территорией выставки. "Сценарий шоу построен на истории энергии, как первозданной силы, начиная от зарождения Вселенной до современных идей о будущем ее воплощении", - рассказал генеральный продюсер церемонии открытия Борислав Володин, слова которого приводятся в сообщении.
В постановке будут использованы масштабные декорации, светодиодные экраны, проекционная система и дистанционно-управляемые дроны. "В масштабном мультимедийном шоу примут участие более 300 артистов. Одной из изюминок постановки станет "балет" дронов. Шоу будет сопровождаться уникальными саундтреками, специально написанными для церемонии открытия EXPO-2017", - сообщили в пресс-службе.
Затем церемония перенесется в Амфитеатр EXPO, где мелодии со всех континентов создадут ощущение кругосветного путешествия. Зрителям также покажут проекционное, световое и лазерное шоу на главном объекте выставки - павильоне "Нур-Алем", крупнейшим в мире здании сферической формы. Завершится церемония открытия захватывающим фейерверком. Автором идеи мультимедийного шоу церемонии открытия выставки стал всемирно известный режиссер Андре Верлегер.
Международная специализированная выставка EXPO-2017 пройдет в Астане с 10 июня по 10 сентября. Участие в ней подтвердили 115 стран и 22 международные организации.