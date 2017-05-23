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Масштабное мультимедийное шоу покажут на открытии EXPO-2017 в Астане

Экономика и бизнес
23 мая, 15:34 UTC+3 АСТАНА /Корр. ТАСС, Юлия Нитченко

В постановке будут использованы светодиодные экраны, проекционная система и дистанционно-управляемые дроны

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АСТАНА, 23 мая. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Церемония открытия международной специализированной выставки EXPO-2017 в Астане состоится 9 июня, зрители увидят масштабное мультимедийное шоу об истории энергии. Об этом сообщила пресс-служба национальной компании "Астана ЭКСПО-2017".

Как информировали в компании, церемония пройдет сразу на нескольких площадках выставки: мультимедийное шоу - в Конгресс-центре, концерт - в Амфитеатре, световое и лазерное шоу - в павильоне "Нур-Алем", а завершится все фейерверком над территорией выставки. "Сценарий шоу построен на истории энергии, как первозданной силы, начиная от зарождения Вселенной до современных идей о будущем ее воплощении", - рассказал генеральный продюсер церемонии открытия Борислав Володин, слова которого приводятся в сообщении.

В постановке будут использованы масштабные декорации, светодиодные экраны, проекционная система и дистанционно-управляемые дроны. "В масштабном мультимедийном шоу примут участие более 300 артистов. Одной из изюминок постановки станет "балет" дронов. Шоу будет сопровождаться уникальными саундтреками, специально написанными для церемонии открытия EXPO-2017", - сообщили в пресс-службе.

Затем церемония перенесется в Амфитеатр EXPO, где мелодии со всех континентов создадут ощущение кругосветного путешествия. Зрителям также покажут проекционное, световое и лазерное шоу на главном объекте выставки - павильоне "Нур-Алем", крупнейшим в мире здании сферической формы. Завершится церемония открытия захватывающим фейерверком. Автором идеи мультимедийного шоу церемонии открытия выставки стал всемирно известный режиссер Андре Верлегер.

Международная специализированная выставка EXPO-2017 пройдет в Астане с 10 июня по 10 сентября. Участие в ней подтвердили 115 стран и 22 международные организации.

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