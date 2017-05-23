Норвегия пока не рассматривает возможность сокращения объемов добычи нефти

ОСЛО, 23 мая. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Норвегия пока не рассматривает возможность сократить объемы добычи нефти на своем континентальном шельфе.

Об этом корреспонденту ТАСС сообщила представитель министерства нефти и энергетики Норвегии Кристине Даль.

"Министерство поддерживает конструктивный диалог с другими странами о состоянии нефтяного рынка. Норвегия находится не в той ситуации, когда рассматривался бы вопрос о регулировании добычи", - говорится в полученном ТАСС письменном заявлении Даль.

Ранее министр нефти Кувейта Исам аль-Марзук заявил, что власти Норвегии продемонстрировали готовность присоединиться к международной договоренности о сокращении добычи. Он также назвал Норвегию среди участниц запланированной на 25 мая встречи ОПЕК и независимых нефтепроизводителей в Вене, где будет обсуждаться вопрос о продлении соглашения. Тем не менее, позднее факт участия Норвегии в переговорах опроверг участник делегации Омана. В норвежском министерстве корреспонденту ТАСС пока что не смогли сказать, будут ли присутствовать на встрече в Вене представители скандинавского королевства.