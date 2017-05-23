Росавтодор: расширение Щелковского шоссе через парк "Лосиный остров" более целесообразно

БАЛАШИХА, 23 мая. /ТАСС/. Расширение Щелковского шоссе через территорию национального парка "Лосиный остров" экономически более целесообразно. Об этом сообщил журналистам руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Роман Старовойт.

"Изначально было два варианта. Первый - расширять трассу на юг. Но там построены многоэтажные жилые дома, расселение которых потребовало бы очень больших бюджетных затрат. Второй - расширять на север, что требует изъятия земли некоторых торговых помещений и объектов сервиса. Это экономически более целесообразно, поэтому мы прорабатываем второй вариант, безусловно, с учетом максимальной минимизации рисков для экологии и природы", - пояснил он.

По словам Старовойта, Росавтодор готов сделать расширенную трассу и развязки на Щелковском шоссе за полтора-два года. Главная проблема в том, что планы дорожников затрагивают территорию национального парка "Лосиный остров", а это требует особых согласовательных процедур, которые ведутся с правительством РФ и Минприроды.

Руководитель Росавтодора подчеркнул, что на данном этапе переговоров обсуждается размер компенсируемой площади, которая будет выделена взамен изымаемой от парка "Лосиный остров".

"Экологи просили 400 гектаров с другой стороны присоединить к площади "Лосиный остров", но такой объем мены нам кажется излишним, и вот в этом как раз и вся проблема", - рассказал Старовойт.

Щелковское шоссе - одна из самых загруженных федеральных автотрасс на территории Москвы и Московской области, ежедневный поток автомобилей в несколько раз превышает пропускную способность дороги. Первоначальный проект строительства дублера этой трассы предполагал вырубку около 200 га леса на территории "Лосиного острова".