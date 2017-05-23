МВФ не договорился с Еврогруппой по греческим долгам

Бойцы Хирамагомедовы получили штраф около 4 тысяч рублей за избиение ГабдуллинаСпорт 23 мая, 16:42
Игроки и тренеры "Манчестер Юнайтед" почтили память погибших в результате терактаСпорт 23 мая, 16:39
Музей сибирской народной иконы конца XIX - начала XX века откроют в Новосибирской областиСибирь 23 мая, 16:34
"Гоголь-центр". ДосьеБиографии и справки 23 мая, 16:28
Умер актер Роджер МурКультура 23 мая, 16:27
Минздрав не поддерживает законопроект о легализации беби-боксовОбщество 23 мая, 16:22
Посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева провела для блогеров медиа-тур по стадиону "Фишт"Спорт 23 мая, 16:16
Кузнецова: механизмы манипуляции мнением детей должны стать недоступнымиОбщество 23 мая, 16:13
Глава ФИФА благодарен россиянам за развитие футбола в миреСпорт 23 мая, 16:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 23 мая. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Международный валютный фонд (МВФ) достиг договоренности на рабочем уровне с Грецией о ее политике, которую он может поддержать. Однако полного понимания с Еврогруппой по греческим долгам до сих пор нет. Об этом говорится в заявлении директора европейского департамента МВФ Поуля Томсена по итогам заседания Еврогруппы, состоявшегося 22 мая в Брюсселе.
Специалист назвал "очень сильной" антикризисную экономическую программу, утвержденную греческими властями на прошлой неделе. "Это именно то, чего мы добивались", - заявил он. "Это такая программа, которую МВФ может поддержать" кредитами, уточнил Томсен.
Он выразил удовлетворение по поводу "наличия договоренности на рабочем уровне ", хотя и напомнил, что "окончательное решение, разумеется, принимают Совет директоров и административное руководство фонда".
"Мы также всегда говорили, что для нашего продвижения вперед это необходимо дополнить внушающим доверие пакетом мер по облегчению долгового бремени (Греции), - продолжил специалист. - В этой сфере, несомненно, наблюдается прогресс, но цель еще не достигнута. Мы продолжаем считать, что необходимо больше реализма в исходных предположениях и немного больше конкретики".