Мосбиржа впервые вводит программу ликвидности по валютной паре "доллар/рубль"

МОСКВА, 23 мая. /Корр. ТАСС Мари Месропян/. Московская биржа запускает маркет-мейкерскую программу поддержки ликвидности по самой популярной валютной паре - доллар/ рубль - расчетами "завтра" на рынке спот (рынок конверсионных операций), говорится в сообщении торговой площадки.

Программа стартует 1 июня. "Мы стремимся привлечь на биржу дополнительные объемы конверсионных валютных операций, особенно от крупных участников валютного рынка. Это тем более важно, что в условиях относительно стабильного рубля мы видим снижение объемов операций на спот рынке. Работа маркет-мейкеров должна обеспечить сужение спредов для больших заявок и улучшение мгновенной ликвидности и как следствие рост объемов биржевого валютного рынка", - объяснили ТАСС в пресс-службе биржи.

Маркет-мейкеры - профучастники рынка ценных бумаг, которые соглашаются за вознаграждение от биржи поддерживать ликвидность по определенным условиям. Эти условия по паре доллар/рубль предполагают, что маркет-мейкеры должны будут в течение 60% времени основных торгов держать котировки по инструменту с максимальным спредом (разница между покупкой и продажей) цены 0,08% и минимальным объемом заявки $1 млн, говорится в условиях программы на сайте биржи. Эти условия необходимо соблюдать в течение 80% торговых дней, пока действует программа. Она рассчитана как минимум на полгода. Список маркет-мейкеров пока формируется.

В первом квартале 2017 года объем торгов на валютном рынке спот сократился на 42% по сравнению с прошлым годом - до 20,4 трлн рублей, говорится в отчетности Мосбиржи по МСФО. Это объясняется снижением средней волатильности пары доллар/рубль втрое и изменением структуры объемов в пользу операций своп (+28,5%) в связи с высоким спросом участников на инструменты управления ликвидностью.

Снижение объема торгов на рынке спот, которые являются более доходными для биржи, привело к падению комиссионных доходов валютного рынка на 25% - до 957 млн рублей.