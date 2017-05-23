Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.05:
$ 56.56
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Рада упростила привлечение иностранных инвестиций и трудоустройство иностранцев

Экономика и бизнес
23 мая, 16:45 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 23, мая. /ТАСС

Теперь право получить вид на жительство предоставляется инвесторам, которые имеют участие в размере не менее €100 тыс. в украинских предприятиях

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 23 мая. /ТАСС/. Верховная рада упростила закон о привлечении иностранных инвестиций и правила трудоустройства иностранцев на Украине. Соответствующую инициативу поддержали сегодня 239 депутатов при 226 минимально необходимых.

Согласно документу, регистрация иностранных инвестиций отменяется и заменяется формальным информированием для ведения государственной статистики.

Кроме того, упрощается оформление разрешения на использование труда иностранцев, а также получение ими вида на жительство. Теперь право получить вид на жительство предоставляется иностранным инвесторам, которые имеют существенное участие (не менее €100 тыс.) в украинских предприятиях. Это, по мнению депутатов, позволит иностранцам проводить на Украине достаточно времени для контроля на первых этапах развития дочернего предприятия.

До сих пор действовала норма, по которой иностранец для получения разрешения на трудоустройство должен был предоставить более 20 документов и обойти 10 учреждений. А оснований для легального пребывания иностранных инвесторов-учредителей предприятий на Украине вообще не было.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Фото
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
2
Армения выпустила монету в честь 25-летия своего вступления в МВФ и ВБ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кирилл Серебренников вызван на допрос в Следственный комитет
2
Умер актер Роджер Мур
3
Стоимость акцизной марки для сигарет увеличилась на 50 рублей
4
Reuters: взрыв на стадионе в Манчестере мог устроить смертник
5
Volkswagen прекратил сборку внедорожника Touareg на заводе в Калуге
6
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
7
У полиции есть информация о личности исполнителя теракта в Манчестере
Темы дня
Загрузка...
Реклама