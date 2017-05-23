Рада упростила привлечение иностранных инвестиций и трудоустройство иностранцев

КИЕВ, 23 мая. /ТАСС/. Верховная рада упростила закон о привлечении иностранных инвестиций и правила трудоустройства иностранцев на Украине. Соответствующую инициативу поддержали сегодня 239 депутатов при 226 минимально необходимых.

Согласно документу, регистрация иностранных инвестиций отменяется и заменяется формальным информированием для ведения государственной статистики.

Кроме того, упрощается оформление разрешения на использование труда иностранцев, а также получение ими вида на жительство. Теперь право получить вид на жительство предоставляется иностранным инвесторам, которые имеют существенное участие (не менее €100 тыс.) в украинских предприятиях. Это, по мнению депутатов, позволит иностранцам проводить на Украине достаточно времени для контроля на первых этапах развития дочернего предприятия.

До сих пор действовала норма, по которой иностранец для получения разрешения на трудоустройство должен был предоставить более 20 документов и обойти 10 учреждений. А оснований для легального пребывания иностранных инвесторов-учредителей предприятий на Украине вообще не было.