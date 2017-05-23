Енисейское пароходство включено в реестр ведущих транспортных организаций России

КРАСНОЯРСК, 23 мая. /ТАСС/. "Енисейское речное пароходство" (ЕРП) включено в национальный реестр "Ведущие организации транспорта России". Об этом сообщил ТАСС генеральный директор пароходства Александр Яковлев.

"Получение очередного почетного звания для нас - это, безусловно, высокая оценка труда всего коллектива ЕРП, и, конечно, оно ко многому обязывает. Мы стремимся поддерживать уровень образцового предприятия, безукоризненно выполнять свои обязательства по заключенным договорам, инвестировать в судостроение и судоремонт, заблаговременно готовя почву для роста объема перевозок, создавать благоприятные условия для успешной работы и повышения квалификации сотрудников", - отметил он.

По словам Яковлева, в 2015 году компания победила в конкурсе организаций речной отрасли России, а в 2016 году вошло в национальный реестр "Всероссийская книга почета".

Национальный Реестр "Ведущие организации транспорта России" формируется ежегодно и представляет собой единый информационный ресурс по организациям и предприятиям транспорта, деятельность которых вносит позитивный вклад в социально-экономическое развитие транспортной отрасли своего региона. Электронная база данных призвана помочь государственным и общественным институтам, предприятиям и организациям, а также гражданам как России, так и любой страны мира осуществлять поиск информации о лучших российских организациях, работающих в области оказания транспортных услуг.

Предложение о добавлении той или иной организации в реестр вносят органы местной исполнительной власти. С ходатайством о присвоении Енисейскому пароходству статуса ведущей организации транспорта России по итогам 2016 года выступило Министерство транспорта Красноярского края.

ЕРП является крупнейшим перевозчиком грузов по водным путям бассейна реки Енисей. За навигацию 2016 года компания перевезла свыше 4 млн тонн грузов. ЕРП обладает самым мощным в регионе сухогрузным и танкерным флотом, рабочее ядро флота - 460 единиц. Основной акционер пароходства - ГМК "Норильский никель".