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Северное морское пароходство представило два новых судна для перевозки леса

Экономика и бизнес
23 мая, 17:27 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 23, мая. /ТАСС

Теплоход "Капитан Коковин" вечером 23 мая отправится в первый рейс в Англию, теплоход "Капитан Сахаров" сейчас находится под погрузкой в Онеге

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АРХАНГЕЛЬСК, 23 мая. /ТАСС/. Северное морское пароходство на торжественном митинге с участием представителей властей Архангельской области и города и компаний-фрахтователей представило новые суда для перевозки пиломатериалов из Архангельска в порты Европы. Теплоход "Капитан Коковин" вечером отправится в первый рейс в Англию, теплоход "Капитан Сахаров" сейчас находится под погрузкой в Онеге.

"Оба судна предназначены именно для перевозки леса на экспорт, отвечают всем требованиям. У них есть ледовый класс, что позволит работать при благоприятных условиях и зимой", - рассказала ТАСС пресс-секретарь ОАО "Северное морское пароходство" Елена Кузнецова.

"Капитан Коковин" доставит в Англию 4700 куб. м пиломатериалов в пакетах. В среднем путь из Архангельска до портов Европы занимает шесть дней.

Эти суда построены в 2004 году в Голландии на верфи Bodewes Shipyard. Суда построены согласно всем современным требованиям эффективности: боксовые трюмы с высоким комингсом (ограждения грузовых люков) обеспечивают хорошую грузовместимость и низкий процент палубного груза. Оба судна получили имена в честь капитанов СМП, участников плавания в Северных конвоях в годы Великой Отечественной войны - Анатолия Сахарова и Валерия Коковина.

В настоящее время флот Северного морского пароходства насчитывает 33 различных судна.

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