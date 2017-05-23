Предыдущие наработки Екатеринбурга станут активом для заявки на EXPO-2025

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая./ТАСС/. Наработки Екатеринбурга к предыдущей заявке станут активом для новой попытки претендовать на проведение международной выставки EXPO-2025, считает член Совета Федерации от Свердловской области, экс-глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий.

"У нас действительно было многое подготовлено для предыдущей выставки, и это, несомненно, будет плюсом, будет активом во время проведения нынешней заявочной кампании. В том числе была зарезервирована большая площадка на западе Екатеринбурга с приличным на сегодняшний день транспортным сообщением, с подготовленными планировочными решениями, где должны были расположиться и павильоны выставки, и места размещения для гостей", - приводит пресс-служба администрации Екатеринбурга слова Чернецкого.

Как отметил сенатор, "выступление города в этом конкурсе было признано успешным". "Материалы, программа подготовки, организация и команда, которая проводила заявочную кампанию, сработали успешно. В нынешнем цикле на проведение выставки претендовали несколько российских городов, но, очевидно, решение было принято в пользу Екатеринбурга исходя из вышеперечисленных факторов ", - добавил он.

Первая попытка

Екатеринбург ранее боролся за право организовать у себя EXPO в 2020 году, однако победу в конкурсе тогда одержал Дубай. За время продвижения российской заявки на проведение EXPO-2020 было организовано более 100 различных мероприятий.

В частности, Екатеринбург как город-кандидат был представлен на крупнейших международных форумах, таких как экономический форум в Давосе, саммит G20 в Санкт-Петербурге, саммит "Россия - ЕС" в Екатеринбурге и многих других. В продвижении российской заявки активно включалась молодежь.

Проводились яркие флэшмобы и мероприятия, были сняты фильмы и ролики о Екатеринбурге, о его культуре, традициях, людях, истории и современной жизни, которые способствовали повышению узнаваемости этого уральского города в мире.

Закрепиться в лидерах

По словам врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, участие в кампании поможет форсировать процесс вхождения региона в тройку лидеров страны по всем основным показателям. По его мнению, "борьба за EXPO-2025 - это еще один шаг к тому, чтобы столица Урала, Свердловская область закрепилась на туристической и инвестиционной картах мира".

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб, считает важным моментом то, что правительство РФ вновь сделало ставку на уральский город. По его словам, "городу есть, что показать всему миру", и Екатеринбург "уже многие годы уверенно занимает лидирующие позиции в России по многим аспектам, поэтому мы были бы рады принять Всемирную выставку в 2025 году".

Заявка

Ранее сообщалось, что Россия передала в Международное бюро выставок (МБВ) письмо с заявкой на организацию Всемирной выставки 2025 года в Екатеринбурге, также на проведение мероприятия претендуют Париж и Осака. Послание от председателя правительства России Дмитрия Медведева на имя генерального секретаря МБВ Висенте Лоссерталеса передал представитель РФ при МБВ Александр Туров.

Согласно планам МБВ, выставка будет проходить с 2 мая по 2 ноября 2025 года. Заявленная тема Екатеринбурга для конкурса - "Меняя мир: инклюзивные инновации для наших детей и будущих поколений". Далее Россия в сентябре должна будет предоставить полное досье города-претендента, после чего начнется стадия оценки кандидатуры: специальная комиссия начнет свою работу в начале 2018 года.

Место проведения выставки в 2025 году будет определено на 164-й сессии Генеральной ассамблеи МБВ в ноябре 2018 года. Напомним, что Всемирные универсальные выставки EXPO проходят раз в пять лет. В 2015 году она проходила в Милане (Италия), а в 2020 году будет проведена в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты).