Автодилеры не получали уведомлений о прекращении сборки Touareg на заводе в Калуге

ТАСС, 23 мая. Автодилеры пока не получали уведомлений о том, что немецкий концерн Volkswagen прекратил сборку на заводе в Калуге внедорожника Touareg. Об этом сообщили корр. ТАСС представители автодилеров в ряде регионах.

"Официально у дилерской сети нет информации о прекращении сборки автомобиля Touareg на заводе в Калуге. Это последние, официальные и свежие данные от производителей. Заказы на приобретение модели от клиентов мы принимать продолжаем, причем вполне успешно", - сообщил ТАСС управляющий директор дилерского центра Volkswagen в "Ключавто" (Краснодар) Дмитрий Комов.

Ранее источник на предприятии сообщил агентству о том, что на заводе прекращена сборка Touareg, которая в Калуге велась частично. Собеседник агентства не уточнил причины принятия такого решения. Возобновится ли сборка в Калуге, пока не сообщается. Комментарий пресс-службы предприятия ТАСС пока получить не удалось.

В настоящий момент все автомобили данной модели завозятся в Россию из Европы. По словам Комова, популярность Touareg в регионе находится на стабильном уровне среди поклонников бренда Volkswagen и сегмента внедорожников. "Мы ожидаем появление абсолютно нового Touareg на 66-ом автосалоне в Ганновере уже осенью этого года. Так что, возможные слухи, связанные со спадом популярности внедорожника, могут быть связаны именно с появлением абсолютно новой модели, хотя в Россию модель поставят только в 2018 году", - сказал он.

Поводов для паники нет

Не владеют информацией о прекращении сборки внедорожника Touareg в Калуге и автодилеры в Волгограде. "Даже если это действительно так, абсолютно ничего страшного, так как автомобили этой марки у нас есть в наличии, они пользуются популярностью. Если понадобится, мы эти автомобили у других дилеров возьмем, мы так и обмениваемся обычно", - отметили в компании "Арконт" (официальный представитель Volkswagen в Волгограде).

В Астрахани в дилерском центре Volkswagen в компании "Колесо" также ничего пока не знают о прекращении сборки Touareg в Калуге. "Проблем с поставками, я думаю, вообще никаких не будет. Возможно, даже еще быстрее будет. В Астраханской области популярностью этой машины упала, сейчас заказ ожидает один клиент, в среднем заказ ждут пять месяцев", - отметили в отделе продаж компании.

Профсоюз завода в Калуге также ничего не знает о намерении руководства предприятия прекратить сборку Touareg. По словам председателя территориального Союза профсоюзов "Калужский областной совет профсоюзов" Александра Гречанинова, в случае, если такое решение принято, то работники завода будут переведены на другие производства. "Поводов для паники нет. Массовых сокращений работников быть не должно", - отметил он ТАСС.

Завод Volkswagen Group Rus расположен в технопарке "Грабцево" в городе Калуга, в 170 км к юго-западу от Москвы. На территории предприятия находится автомобильное производство Volkswagen и Skoda, а также завод по производству бензиновых двигателей 1.6 MPI серии EA211. На автомобильном заводе производятся модели Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и KODA Rapid, его максимальная производственная мощность составляет 225 тыс. автомобилей в год. Мощность нового современного завода по производству двигателей в Калуге составляет 150 тыс. двигателей в год.