Volkswagen подтвердил приостановку сборки внедорожника Touareg на заводе в Калуге

КАЛУГА, 23 мая. /ТАСС/. Немецкий концерн Volkswagen прекратил сборку на заводе в Калуге внедорожника Touareg, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Освободившиеся мощности будут загружены сборкой моделей Audi. Сокращений не планируется", - уточнили в пресс-службе.

В пресс-службе пояснили, что Volkswagen Touareg собирался на заводе Volkswagen Group Rus в Калуге по технологии SKD (технология импорта и дальнейшей сборки автомобилей, ориентированная на обход высоких импортных пошлин или акцизных сборов - прим. ТАСС). "В настоящее время модель Touareg не собирается в Калуге, но импортируется и по-прежнему успешно продается в России. Первые импортные автомобили уже переданы клиентам", - добавили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что "никаких изменений для клиента не произошло, цены на Touareg не изменились". "В 2017 году в сравнении с 2016 спрос на Touareg вырос: с шестого места в своем сегменте он переместился на третье", - добавили в пресс-службе.

Ранее источник на предприятии сообщил ТАСС, что на заводе прекращена сборка Touareg, которая в Калуге велась частично. Собеседник агентства не уточнил причины принятия такого решения. Автодилеры в регионах пока не получали официального подтверждения о прекращении сборки Touareg на заводе в Калуге, сообщили представители компаний, опрошенные ТАСС в Краснодаре, Волгограде, Астрахани.

Завод Volkswagen Group Rus расположен в технопарке "Грабцево" в городе Калуга, в 170 км к юго-западу от Москвы. На территории предприятия находится автомобильное производство Volkswagen и Skoda, а также завод по производству бензиновых двигателей 1.6 MPI серии EA211. На данный момент на автомобильном заводе производятся модели Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и KODA Rapid, его максимальная производственная мощность составляет 225 тыс. автомобилей в год. Мощность нового современного завода по производству двигателей в Калуге составляет 150 тыс. двигателей в год.