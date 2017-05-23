Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.05:
$ 56.56
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Volkswagen подтвердил приостановку сборки внедорожника Touareg на заводе в Калуге

Экономика и бизнес
23 мая, 18:37 дата обновления: 23 мая, 18:54 UTC+3 КАЛУГА КАЛУГА 23, мая. /ТАСС

Как пояснили в пресс-службе компании, освободившиеся мощности будут загружены сборкой моделей Audi

Поделиться
Материал из 1 страницы
Завод Volkswagen Group Rus, Калуга

Завод Volkswagen Group Rus, Калуга

© Станислав Красильников/ТАСС

КАЛУГА, 23 мая. /ТАСС/. Немецкий концерн Volkswagen прекратил сборку на заводе в Калуге внедорожника Touareg, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Освободившиеся мощности будут загружены сборкой моделей Audi. Сокращений не планируется", - уточнили в пресс-службе.

В пресс-службе пояснили, что Volkswagen Touareg собирался на заводе Volkswagen Group Rus в Калуге по технологии SKD (технология импорта и дальнейшей сборки автомобилей, ориентированная на обход высоких импортных пошлин или акцизных сборов - прим. ТАСС). "В настоящее время модель Touareg не собирается в Калуге, но импортируется и по-прежнему успешно продается в России. Первые импортные автомобили уже переданы клиентам", - добавили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что "никаких изменений для клиента не произошло, цены на Touareg не изменились". "В 2017 году в сравнении с 2016 спрос на Touareg вырос: с шестого места в своем сегменте он переместился на третье", - добавили в пресс-службе.

Ранее источник на предприятии сообщил ТАСС, что на заводе прекращена сборка Touareg, которая в Калуге велась частично. Собеседник агентства не уточнил причины принятия такого решения. Автодилеры в регионах пока не получали официального подтверждения о прекращении сборки Touareg на заводе в Калуге, сообщили представители компаний, опрошенные ТАСС в Краснодаре, Волгограде, Астрахани.

Завод Volkswagen Group Rus расположен в технопарке "Грабцево" в городе Калуга, в 170 км к юго-западу от Москвы. На территории предприятия находится автомобильное производство Volkswagen и Skoda, а также завод по производству бензиновых двигателей 1.6 MPI серии EA211. На данный момент на автомобильном заводе производятся модели Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и KODA Rapid, его максимальная производственная мощность составляет 225 тыс. автомобилей в год. Мощность нового современного завода по производству двигателей в Калуге составляет 150 тыс. двигателей в год.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Фото
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
2
Армения выпустила монету в честь 25-летия своего вступления в МВФ и ВБ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Военная разведка США: Россия вырывается из окружения НАТО
2
Алексею Улюкаеву предъявлено окончательное обвинение
3
Встреча Путина с президентом Филиппин перенесена на 23 мая
4
Стоимость акцизной марки для сигарет увеличилась на 50 рублей
5
Глава Нижнего Новгорода Иван Карнилин подал в отставку
6
Деньги из телефона: как работают системы оплаты покупок смартфоном
7
Песков: предвыборной кампании нет в повестке Кремля
Темы дня
Загрузка...
Реклама