ЦБ предложил снизить цену ОСАГО для опытных водителей и увеличить для молодых

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Банк России может изменить порядок расчета цены полиса ОСАГО в зависимости от возраста и стажа водителей. Регулятор предлагает ввести скидки до 34% для опытных водителей и повысить цену для некоторых молодых автовладельцев. Соответствующий проект указания Центробанк разослал на ознакомление страховщикам (копия есть в распоряжении ТАСС).

Кроме того, ЦБ предлагает в 1,5 раза увеличить цены на страховки без ограничения числа водителей и изменить порядок применения коэффициента "бонус-малус" (скидка за безаварийную езду и надбавка за аварии).

Скидка за возраст

Как следует из проекта указания, ЦБ предлагает более детально разделять водителей по возрасту и стажу, и в зависимости от этого применять коэффициенты, на которые умножается цена ОСАГО. У некоторых категорий молодых водителей коэффициент повысится. Так, максимальный коэффициент 1,8 получат водители 22-24 лет со стажем до четырех лет и водители 25-29 лет со стажем до одного года включительно (сейчас они получают коэффициент 1,6-1,7).

Кроме того, коэффициент 1,8 получат все водители в возрасте от 16 до 21 года. Коэффициент 1,8 для показателя "возраст - стаж" останется максимальным.

Впервые по этому параметру появляются понижающие коэффициенты: от 0,99 (соответствует скидке 1%, для водителей 35-39 лет со стажем 5-6 лет) до 0,66 (скидка 34%, для водителей старше 49 лет со стажем более 14 лет).

Сейчас скидок за стаж и возраст в ОСАГО нет - все водители старше 22 лет со стажем более трех лет получают коэффициент 1. Более молодые и менее опытные получают повышающие коэффициенты: до 22 лет со стажем менее трех лет - 1,8, более 22 лет со стажем до 3 лет - 1,7, до 22 лет со стажем более трех лет - 1,6.

Кроме того, ЦБ предлагает снизить повышающие коэффициенты для водителей, получающих права в 30 лет и старше: для водителей 30-34 лет без стажа вождения коэффициент составит 1,66, 35-39 лет - 1,48, 40-49 лет - 1,37, старше 49 лет - 1,18 (сейчас для всех этих категорий - 1,7).

Более детальная разбивка коэффициентов по возрасту и стажу сделает цену ОСАГО более справедливой без повышения тарифа, заявил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс. По его словам, средняя цена ОСАГО и общие сборы страховщиков в результате не должны измениться. "Опытные водители получают скидку, зато молодые и неопытные - повышающий коэффициент. В сухом остатке средняя премия остается такой же", - комментирует он. Аналогичный подход к дифференциации водителей по возрасту и стажу, по словам Юргенса, применяется при расчете цены полиса КАСКО.

"Мультидрайв" подорожает

Проект указания ЦБ предполагает повышение в 1,5 раза цены страховки "мультидрайв" - без ограничения числа водителей (по оценкам РСА, таких полисов ОСАГО около 15%). Сейчас повышающий коэффициент для таких полисов составляет 1,8, ЦБ предлагает повысить его до 2,7 для физических лиц, и снизить до 1,68 - для юридических. "Такой собственник вправе допустить к управлению автомобиля любого водителя, в том числе сильно аварийного и молодого", - объясняет повышение ставки коэффициента Юргенс.

Бонус-малус упорядочат

Кроме того, указанием предлагается реформировать систему коэффициента "бонус-малус" (КБМ). КБМ - один из основных факторов цены ОСАГО: максимальный коэффициент для виновников ДТП составляет 2,45, максимальная скидка для аккуратных водителей - 50% (за 13 лет безаварийной езды).

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ЦБ предлагает рассчитывать КБМ каждого водителя на 1 января на основе данных в базе РСА, и не менять его в течение календарного года. Сейчас КБМ водителю считают в момент заключения или продления страховки ОСАГО, и, поскольку водитель может быть вписан в разные полисы, то у него может быть несколько КБМ, что вызывает путаницу (жалобы на неверный КБМ в I квартале составили 51% всех жалоб на ОСАГО в ЦБ).

Новый механизм позволит сократить число жалоб, сделав присвоение коэффициента более прозрачным, считает Юргенс. "Водитель гарантированно будет сохранять бонусы, но при этом он гарантированно получает "малус" по итогам года за каждый страховой случай по своей вине вне зависимости от того, по какому договору страхования был данный убыток", - говорит он. При попадании в ДТП автомобиля с полисом "мультидрайв" повышающий коэффициент присваивается собственнику машины.

ТАСС ожидает комментария Банка России.

Напомним, цена полиса ОСАГО формируется путем умножения базового тарифа (для физлиц он может быть в коридоре 3432-4118 руб.) на восемь коэффициентов. Помимо КБМ, коэффициента "возраст - стаж" и по числу водителей, это коэффициент по территории, мощности ТС, по сроку страхования и периоду использования автомобиля, а также коэффициент, зависящий от наличия прицепа.