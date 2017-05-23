ФАС возбудила дело против HP и Lenovo

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дела в отношении HP и Lenovo за непредоставление информации по делу о закупках для ГАС "Выборы". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Это административное дело, касается закупок для ГАС "Выборы", - сказал представитель ФАС.

Согласно материалам, размещенным в базе решений ФАС, на 23 мая HP не представила документы, запрошенные антимонопольной службой, а также представила заведомо недостоверные сведения, что препятствует осуществлению ведомством своих полномочий.

Lenovo также не предоставила запрашиваемую ФАС в ходе расследования информацию.

"Компьютерный картель"

Ранее ФАС привлекла российские структуры HP и Lenovo в качестве ответчиков по делу о картельном сговоре при поставках компьютеров для ГАС "Выборы". По мнению ведомства, российские представительства китайской Lenovo и американской HP координировали деятельность картеля.

Lenovo и HP могут получить штрафы в размере 25% от суммы торгов за координацию "компьютерного картеля", сообщал статс-секретарь - заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский.

Кроме того, ФАС обнаружила, что антиконкурентное соглашение было заключено и на других закупках компьютеров. В частности, подозреваются участники закупок для Пенсионного фонда, Федеральной налоговой службы и Федеральной таможенной службы. Накануне ФАС признала четыре компании виновными по этому делу.

По последним оценкам, картель действовал на торгах общей суммой 6 млрд рублей.