Производители сигарет считают, что увеличение стоимости спецмарки приведет к росту цен

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Российское правительство впервые с 2010 года подняло стоимость специальной марки, которую клеят на пачки сигарет: теперь она составляет 200 рублей вместо 150 рублей за 1 тыс. марок. Это приведет к росту стоимости сигарет в России, сообщили ТАСС представители крупных производителей табачной продукции.

Однако рост цен не будет существенным, поскольку "одна марка подорожает лишь на пять копеек", подсчитали в Philip Morris International (PMI). Тем не менее нагрузка на отрасль возрастет, подчеркивают в российском подразделении British American Tobacco - "БАТ Россия".

"Повышение цен на специальные марки дополнительно увеличит финансовую нагрузку на табачную отрасль. Рост стоимости марки даже на пять копеек - это дополнительные 700 млн рублей в год в масштабах отрасли", - сказала ТАСС директор по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям "БАТ Россия" Яна Гуськова.

Акцизы на табак

Кроме того, повышение акцизов на табачную продукцию в 2017 году уже привело к "самому серьезному в современной истории скачку цен" на сигареты, отметила Гуськова. Ставка акциза на сигареты в 2017 году выросла до 1,562 тыс. рублей за 1 тыс. штук плюс 14,5% расчетной стоимости, в 2018 году вырастет до 1,718 тыс. рублей плюс 14,5%, в 2019 году - до 1,89 тыс. рублей плюс 14,5%.

"На налоги уже приходится больше половины стоимости легальных сигарет. Для средней пачки ценой в 90 рублей акциз и НДС составляют 58 рублей. Дополнительная финансовая нагрузка на производителей выльется в дополнительный рост цен на сигареты", - отметила представитель "БАТ Россия".

По ее прогнозу, в течение года табачная продукция подорожает минимум на 14 рублей за пачку.

Директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина России Алексей Сазанов ранее заявлял, что в среднем пачка сигарет в 2017 году подорожает из-за роста ставки акциза на 10%, а через три года - на 27%. При этом сейчас, по оценкам экспертов, пачка сигарет стоит в среднем около 110 рублей.