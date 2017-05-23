Индексы ММВБ и РТС выросли по итогам торгов вслед за дорожающей нефтью

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили торги во вторник ростом котировок. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам торгов на Московской бирже поднялся на 0,49% - до 1960,16 пункта, РТС - на 1,22%, до 1096,83 пункта.

"Индекс ММВБ может вырасти до 1961 пункта, индекс РТС - до 1103 пунктов, при укреплении рубля на 0,5%", - прогнозирует директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне с поставкой в июле 2017 года выросла на 0,1% - до $53,92 за баррель.

"Подножку нефтяным быкам (играющим на повышение) подставил президент США, который накануне предложил продать половину запасов из стратегических резервов для пополнения бюджета страны. Однако мы считаем это событием лишь поводом для коррекции после роста, так как пока этот план еще не одобрен Конгрессом, плюс резервы планируется начать продавать со следующего года незначительными объемами. В целом же рынок сейчас ждет продления соглашения об ограничении добычи", - считает эксперт "БКС Экспресс" Василий Карпунин.

По состоянию на 19:36 мск за один доллар на бирже давали 56,423 руб., за один евро - 63,143 руб.