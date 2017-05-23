ЦБ может лишить АКРА монополии на банковские рейтинги в регуляторных целях

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МОСКВА, 23 мая. /Корр. ТАСС Мари Месропян/. Банк России согласовал методологию рейтингового агентства "Эксперт РА" (бренд RAEX) по присвоению рейтингов банкам и субъектам РФ, сообщили ТАСС три источника, знакомые с ситуацией.
"Это решение вчера было озвучено представителями ЦБ на одной из закрытых встреч", - сказал собеседник агентства. Это подтвердил и другой источник. "ЦБ готовится выпустить информационное письмо на эту тему", - добавил третий собеседник ТАСС.
Таким образом, монополия использования рейтингов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) в регуляторных целях может исчезнуть. До сих пор представители ЦБ и Минфина говорили, что после 14 июля они будут использовать в регуляторных целях только рейтинга АКРА. Это в том числе означало, что негосударственным пенсионным фондам (НПФ) придется до 14 июля забрать средства пенсионных накоплений из банков, у которых нет рейтинга АКРА.
"Мы пока не получали соответствующего информационного письма от Банка России", - сказал ТАСС управляющий директор по корпоративным рейтингам "Эксперт РА" Павел Митрофанов. По его словам, согласование методологии в перспективе означает, что ЦБ разрешит использовать рейтинги агентства в регуляторных целях, в том числе и в ломбардном списке ЦБ.
"Однако конкретные решения по использованию рейтингов принимаются советом директоров ЦБ. Мы надеемся, что процесс не затянется и пенсионным фондам, например, не придется забирать деньги из банков, имеющих рейтинги "Эксперт РА" (но не имеющих рейтинг АКРА - прим. ТАСС)", - добавил Митрофанов.
В середине мая первый зампред ЦБ Сергей Швецов на круглом столе в Госдуме говорил, что регулятор близок к тому, чтобы признать банковскую методологию "Эксперта". Этому способствовало и решение агентства изменить свою шкалу - теперь в ней 21 деление вместо 13. Точно такое же деление у АКРА. Теперь регулятор сможет сравнивать шкалы.
По словам Митрофанова, по новой методологии "Эксперт РА" присвоил 53 рейтинга банкам и планирует закончить пересмотры банковских рейтингов к июлю.
С июля ЦБ будет принимать во внимание только рейтинги "Эксперта" по новой шкале, подчеркивал Швецов.
ТАСС ожидает комментариев ЦБ и АКРА.