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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Московский метрополитен скорректировал условия акции для пользователей AndroidPay при поездках на метро и МЦК. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной подземки.
Корректные условия акции предполагают 50-процентную скидку на проезд на 15 станциях метро и пересадочных станциях МЦК для держателей карт Mastercard через сервис AndroidPay. Эти условия будут действовать в течение месяца - до 23 июня.
"Ранее пресс-службой Московского метрополитена была предоставлена некорректная информация об акции с AndroidPay. Информация, соответствующая действительности, содержится в пресс-релизе Московского метрополитена, разосланном сегодня", - пояснили ситуацию в пресс-службе метрополитена.
Так, 19 мая пресс-служба столичной подземки сообщила, что с 23 мая по 23 июня стоимость поездки для пассажиров МЦК и 80 станций метро, которые оплатили проезд с помощью AndroidPay, составит всего 1 рубль. Однако, по сообщениям СМИ, сегодня с банковских карточек пользователей списывалась полная стоимость проезда - 40 рублей.
Правительство Москвы проводит подобные AndroidPay акции, чтобы развивать инновационные способы оплаты на столичном транспорте.