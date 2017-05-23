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Московский метрополитен скорректировал условия акции для пользователей AndroidPay

Экономика и бизнес
23 мая, 21:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, мая. /ТАСС

Корректные условия акции предполагают 50-процентную скидку на проезд на 15 станциях метро и пересадочных станциях МЦК для держателей карт Mastercard через сервис AndroidPay

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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Московский метрополитен скорректировал условия акции для пользователей AndroidPay при поездках на метро и МЦК. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной подземки.

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Корректные условия акции предполагают 50-процентную скидку на проезд на 15 станциях метро и пересадочных станциях МЦК для держателей карт Mastercard через сервис AndroidPay. Эти условия будут действовать в течение месяца - до 23 июня.

"Ранее пресс-службой Московского метрополитена была предоставлена некорректная информация об акции с AndroidPay. Информация, соответствующая действительности, содержится в пресс-релизе Московского метрополитена, разосланном сегодня", - пояснили ситуацию в пресс-службе метрополитена.

Так, 19 мая пресс-служба столичной подземки сообщила, что с 23 мая по 23 июня стоимость поездки для пассажиров МЦК и 80 станций метро, которые оплатили проезд с помощью AndroidPay, составит всего 1 рубль. Однако, по сообщениям СМИ, сегодня с банковских карточек пользователей списывалась полная стоимость проезда - 40 рублей.

Правительство Москвы проводит подобные AndroidPay акции, чтобы развивать инновационные способы оплаты на столичном транспорте.

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