Минфин выбрал "ВТБ Капитал" агентом по первому размещению и обмену облигаций РФ в 2017 г.

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Минфин выбрал "ВТБ Капитал" в качестве банка-агента по размещению и обмену облигаций РФ при первом выходе на международный рынок капитала в 2017 году, сообщается в материалах министерства.
Помимо "ВТБ Капитала" в перечень банков, которые Минфин сможет привлекать к размещению и обмену гособлигаций в 2017 году, вошли также Sberbank CIB и Газпромбанк.
Ранее директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский говорил, что российские евробонды могут быть размещены в первом полугодии текущего года, но не ранее мая. Однако источник в финансово-экономическом блоке правительства сообщал ТАСС, что Минфин может не успеть разместить евробонды весной из-за затягивания сроков по отбору банков-агентов. Это предположение подтверждал и другой источник, близкий к Минфину.
Россия в текущем году планирует выпуск евробондов на $3 млрд и обмен старых выпусков на новые еще на $4 млрд. При этом Минфин может выпустить евробонды сразу на всю сумму, заложенную в бюджете на 2017 год ($3 млрд).
В прошлом году ведущие западные банки отказались размещать российские еврооблигации, и Россия дважды успешно разместила бумаги даже при помощи единственного организатора - "ВТБ Капитала": в мае - на $1,75 млрд, в сентябре - на $1,25 млрд (оба с погашением в 2026 году).