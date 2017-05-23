Министр ОАЭ: срок продления сделки по сокращению добычи будет зависеть от анализа ОПЕК

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ВЕНА, 23 мая. /ТАСС/. Участники переговоров о продлении соглашения о сокращении добычи нефти будут принимать решение о пролонгации сделки на шесть или девять месяцев исходя из анализа, который представит ОПЕК. Об этом журналистам сообщил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.
"Мы рассмотрим анализ, который представит ОПЕК, и примем правильное решение. Мы рассмотрим и шесть месяцев, и девять месяцев. Посмотрим на анализ", - сказал министр, отвечая на вопрос журналистов о сроках продления договорённостей. Мазруи также добавил, что продление сделки на год - "не очень хорошая идея".
Министр не стал отвечать на вопрос о том, будет ли обсуждаться сокращение добычи Ираном, Нигерией и Ливией, которые сейчас освобождены от квот.
ОПЕК, Россия и ряд других независимых стран- производителей обсудят продление соглашения по сокращению добычи нефти на встрече в Вене 25 мая. По словам министра энергетики Саудовской Аравии Халеда аль-Фалеха, все участники действующей сделки уже предварительно согласились продолжить ограничение добычи на девять месяцев, до марта 2018 года. Ранее он также говорил, что обсуждается пролонгация с текущей квотой сокращения в 1,8 млн баррелей от октября 2016 года.
Саудовский министр, а также его российский коллега Александр Новак, не раз заявляли, что продление действия текущих договорённостей необходимо для снижения глобальных запасов нефти до средних за пять лет уровней. Новое соглашение позволит достичь этой цели к концу 2017 года, говорили они.