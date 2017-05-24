Кабмин обсудит исполнение бюджета РФ за 2016 год и ряд законопроектов

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Правительство РФ на заседании в среду обсудит исполнение федерального бюджета за 2016 год. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

С докладом по теме выступит министр финансов Антон Силуанов.

Кроме того, в повестке заседания значатся вопросы об исполнении в 2016 году бюджета Пенсионного фонда (доходы - 7,625 трлн рублей, расходы - 7,83 трлн рублей), Фонда социального страхования (доходы - 616,4 млрд рублей, расходы - 664,9 млрд рублей) и Федерального фонда обязательного медицинского страхования (доходы - 1,658 млрд рублей, расходы - 1,59 млрд рублей).

Пять законопроектов

Члены кабинета министров также рассмотрят пять законопроектов, один из которых направлен на упрощение строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации линейных объектов (дороги, трубопроводы, инженерные сети, мосты, тоннели, метро). В документе предлагается установить возможность размещения линейных объектов на условиях публичного сервитута - права ограниченного пользования земельным участком, по которому предполагается провести объект, без изъятия земли из собственности в пользу государства.

В частности, предлагается определить основания для установления публичного сервитута, правила формирования правоотношений между владельцем земельного участка и лицом, по ходатайству которого устанавливается публичный сервитут. При этом предусматриваются ограничения по установлению публичного сервитута в отношении земельных участков, предоставленных или принадлежащих гражданам и предназначенных для индивидуального жилищного строительства, ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства, личного подсобного хозяйства.

Еще один законопроект касается передачи Агентству ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) банка "Российский капитал". Он разработан в рамках работы по завершению строительства объектов группы компаний СУ-155 и предусматривает право госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" по решению правительства РФ передать АИЖК 100% привилегированных акций АКБ "Российский капитал" с последующей конвертацией в обыкновенные акции.

В повестке дня заседания значится и законопроект, который дает возможность подать заявку на получение "дальневосточного" гектара через МФЦ на всей территории РФ, в то время как сейчас такая возможность есть у жителей отдельных регионов. Также предусматривается возможность корректировки границ земельного участка с согласия гражданина или предоставления другого участка, уточняются основания отказа в предоставлении гражданину земельного участка; предусматривается расширение территорий, на которых допускается предоставление земельных участков в безвозмездное пользование.

Кабмин также рассмотрит законопроект об ограничении авансовых платежей при заключении бюджетными и автономными учреждениями договоров о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг; проект, предусматривающий медико-биологическое обеспечение спортсменов спортивных сборных команд России за счет федерального бюджета, а спортсменов спортивных сборных команд субъектов РФ - за счет региональных бюджетов.

Выделение средств

В завершение кабмин утвердит выделение Минстрою 1,25 млрд рублей на переселение граждан из домов, непригодных для проживания из-за техногенной аварии на руднике "Уралкалия" в Березниках (Пермский край). Еще один проект распоряжения предполагает выделение 1,192 млрд рублей Минздраву на закупку инактивированной вакцины для обеспечения мероприятий по профилактике полиомиелита в рамках национального календаря профилактических прививок.