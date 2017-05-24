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Глава Минпромторга России выступит перед депутатами Госдумы

Экономика и бизнес
24 мая, 0:19 UTC+3 МОСКВА 24, мая. /ТАСС

Затем перед парламентариями выступит курирующий Минпромторг аудитор Счетной палаты

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров выступит сегодня перед депутатами Госдумы в рамках "правительственного часа". Об этом рассказал журналистам первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ).

По традиционному формату министр сделает доклад о работе своего ведомства в целом, учитывая ранее направленные ему вопросы. "Уверен, что у депутатов будет к нему очень много вопросов, в том числе будет много вопросов по проблеме импортозамещения", - сказал депутат.

Затем перед парламентариями выступит курирующий Минпромторг аудитор Счетной палаты.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев ("Единая Россия") отметил, что среди интересующих депутатов тем фигурируют перспективы развития промышленности, развитие высокотехнологичной промышленности и реализация нетарифных методов защиты внутреннего российского рынка "с тем, чтобы дать возможность высокотехнологичной промышленности провести импортозамещение и накопить тот потенциал, который позволит осуществить экспансию на внешние рынки".

Это будет первое выступление Мантурова в формате "правительственного часа" перед парламентариями VII созыва Госдумы, последний раз министр выступал перед депутатами прошлого созыва 20 апреля 2016 года.

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