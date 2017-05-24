Титов: властям необходимо разработать "дорожную карту" вывода экономики из тени

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Российские власти должны разработать "дорожную карту" по выводу экономики страны из тени, рассчитанную на период по 2030 года. Такое предложение содержится в ежегодном докладе президенту РФ бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

"Заинтересованным федеральным органам исполнительной власти надо создать профильные рабочие группы и совместно с бизнес-сообществом разработать "дорожную карту" по выводу экономики РФ из тени, рассчитанную до 2030 года. В том числе предусмотреть перечень мер в отношении различных отраслей промышленности, направленные на предотвращение появления (роста) нелегального рынка продукции", - предлагается в докладе.

Как отмечается в документе, наличие теневой экономики делает российскую юрисдикцию менее привлекательной для иностранных инвесторов и приводит к снижению конкурентоспособности легальных производителей и продавцов по отношению к тем, кто действует с использованием незаконных схем.

"При этом любые меры по ужесточению регулирования той или иной отрасли в отрыве от мер по созданию благоприятной бизнес-среды, как правило, оказывают влияние исключительно на игроков, действующих в правовом поле", - говорится в докладе.

В докладе также отмечено, что иностранный бизнес в России не имеет необходимых гарантий неизменности условий инвестирования, что снижает привлекательность страны для зарубежных компаний.

"Иностранный инвестор не имеет гарантий того, что условия инвестирования в РФ не изменятся. Сохраняется риск отказа государства от действующих мер, стимулирующих инвестирование. Инвесторы не могут провести оценку рисков и предстоящих затрат в случае изменения регулирования, что существенно снижает инвестиционную привлекательность России и препятствует добросовестному исполнению требований, устанавливаемых государством", - отмечается в докладе.

В связи с этом в документе предлагается разработать меры, предусматривающие стабильность прав субъектов инвестиционной деятельности, обязательность транспарентного отраслевого обсуждения проектируемых инициатив.

В докладе также отмечается, что сейчас инновационным производителям не предоставлены гарантии защиты результатов их научно-исследовательских разработок, что создает дополнительные риски для иностранных инвесторов при трансфере технологий.

"При этом наблюдается негативная тенденция к введению возможности ограничения имущественных прав инвесторов путем принудительного лицензирования интеллектуальных прав или изменений принципа исчерпания прав через введение параллельного импорта", - говорится в докладе.

Борьба с псевдолокализацией

Российским властям необходимо разработать меры, препятствующие осуществлению псевдолокализации производства, когда иностранная продукция выдается за российскую.

"Для целей применения критериев локального товара предусмотреть возможность признания предприятия российским производителем по принципу Portfolio, а не по продуктовому принципу; отказаться от принципа производственных операций и пойти по принципу добавленной стоимости, при этом предусмотреть поправочные коэффициенты на создание дилерской сети, на вложение в НИОКР", - предлагается в докладе.

Кроме того, как отмечается в документе, бизнес сталкивается с проблемой чрезвычайно длительного официального оформления иностранного работника в российскую компанию. В среднем оно занимает до полугода.

"Заинтересованным федеральным органам исполнительной власти предложить изменения в законодательство РФ, предусмотрев исключения в порядке приема иностранных работников на работу для крупных компаний с иностранным капиталом, установив финансовые критерии. При этом необходимо установить четкое максимальное соотношение иностранных сотрудников и сотрудников, являющихся гражданами РФ, например 40/60", - говорится в докладе.

Координация в бизнесе

Титов также предлагает разрешить координацию в бизнесе при доле участников на рынке не более 20%.

Кроме того, предлагается исключить признание доминирующим положения субъектов малого предпринимательства (МСП), учрежденных физическими и юридическими лицами, если размер их выручки не превышает 800 млн руб. в год, "за исключением субъектов естественной монополии и хозяйственного общества, в уставном капитале которого имеется доля участия Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального образования".

Соответствующие поправки в федеральный закон "О защите конкуренции" необходимы для уменьшения административной нагрузки на субъекты малого и среднего предпринимательства, отмечается в докладе.

По словам Титова, несмотря на смягчение антимонопольного законодательства в отношении хозяйствующих субъектов, учрежденных физическими лицами, годовая выручка которых не превышает 400 млн рублей, антимонопольное регулирование в отношении субъектов МСП по-прежнему остается избыточным. "Оказываются особенно незащищенными от избыточного давления высоко- и среднетехнологичные производственные компании", - резюмируется в докладе.