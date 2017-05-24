Титов: властям необходимо разработать "дорожную карту" вывода экономики из тени

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Российские власти должны разработать "дорожную карту" по выводу экономики страны из тени, рассчитанную на период по 2030 года. Такое предложение содержится в ежегодном докладе президенту РФ бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
"Заинтересованным федеральным органам исполнительной власти надо создать профильные рабочие группы и совместно с бизнес-сообществом разработать "дорожную карту" по выводу экономики РФ из тени, рассчитанную до 2030 года. В том числе предусмотреть перечень мер в отношении различных отраслей промышленности, направленные на предотвращение появления (роста) нелегального рынка продукции", - предлагается в докладе.
Как отмечается в документе, наличие теневой экономики делает российскую юрисдикцию менее привлекательной для иностранных инвесторов и приводит к снижению конкурентоспособности легальных производителей и продавцов по отношению к тем, кто действует с использованием незаконных схем.
"При этом любые меры по ужесточению регулирования той или иной отрасли в отрыве от мер по созданию благоприятной бизнес-среды, как правило, оказывают влияние исключительно на игроков, действующих в правовом поле", - говорится в докладе.
В докладе также отмечено, что иностранный бизнес в России не имеет необходимых гарантий неизменности условий инвестирования, что снижает привлекательность страны для зарубежных компаний.
"Иностранный инвестор не имеет гарантий того, что условия инвестирования в РФ не изменятся. Сохраняется риск отказа государства от действующих мер, стимулирующих инвестирование. Инвесторы не могут провести оценку рисков и предстоящих затрат в случае изменения регулирования, что существенно снижает инвестиционную привлекательность России и препятствует добросовестному исполнению требований, устанавливаемых государством", - отмечается в докладе.
В связи с этом в документе предлагается разработать меры, предусматривающие стабильность прав субъектов инвестиционной деятельности, обязательность транспарентного отраслевого обсуждения проектируемых инициатив.
В докладе также отмечается, что сейчас инновационным производителям не предоставлены гарантии защиты результатов их научно-исследовательских разработок, что создает дополнительные риски для иностранных инвесторов при трансфере технологий.
"При этом наблюдается негативная тенденция к введению возможности ограничения имущественных прав инвесторов путем принудительного лицензирования интеллектуальных прав или изменений принципа исчерпания прав через введение параллельного импорта", - говорится в докладе.
Российским властям необходимо разработать меры, препятствующие осуществлению псевдолокализации производства, когда иностранная продукция выдается за российскую.
"Для целей применения критериев локального товара предусмотреть возможность признания предприятия российским производителем по принципу Portfolio, а не по продуктовому принципу; отказаться от принципа производственных операций и пойти по принципу добавленной стоимости, при этом предусмотреть поправочные коэффициенты на создание дилерской сети, на вложение в НИОКР", - предлагается в докладе.
Кроме того, как отмечается в документе, бизнес сталкивается с проблемой чрезвычайно длительного официального оформления иностранного работника в российскую компанию. В среднем оно занимает до полугода.
"Заинтересованным федеральным органам исполнительной власти предложить изменения в законодательство РФ, предусмотрев исключения в порядке приема иностранных работников на работу для крупных компаний с иностранным капиталом, установив финансовые критерии. При этом необходимо установить четкое максимальное соотношение иностранных сотрудников и сотрудников, являющихся гражданами РФ, например 40/60", - говорится в докладе.
Титов также предлагает разрешить координацию в бизнесе при доле участников на рынке не более 20%.
Кроме того, предлагается исключить признание доминирующим положения субъектов малого предпринимательства (МСП), учрежденных физическими и юридическими лицами, если размер их выручки не превышает 800 млн руб. в год, "за исключением субъектов естественной монополии и хозяйственного общества, в уставном капитале которого имеется доля участия Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального образования".
Соответствующие поправки в федеральный закон "О защите конкуренции" необходимы для уменьшения административной нагрузки на субъекты малого и среднего предпринимательства, отмечается в докладе.
По словам Титова, несмотря на смягчение антимонопольного законодательства в отношении хозяйствующих субъектов, учрежденных физическими лицами, годовая выручка которых не превышает 400 млн рублей, антимонопольное регулирование в отношении субъектов МСП по-прежнему остается избыточным. "Оказываются особенно незащищенными от избыточного давления высоко- и среднетехнологичные производственные компании", - резюмируется в докладе.