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Титов: цифровая экономика невозможна без совершенствования законов и электронных денег

Экономика и бизнес
24 мая, 0:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, мая. /ТАСС

Бизнес-омбудсмен отмечает также важность развития инфраструктуры интернета и хранения данных

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Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Совершенствование законодательного регулирования цифровой экономики и электронной торговли, в том числе полное признание электронного документооборота, необходимы для перехода к цифровой экономике, говорится в ежегодном докладе президенту РФ бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

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В документе отмечается, что "несмотря на современные мировые тенденции и запрос со стороны бизнеса, необходимый уровень развития среды для создания цифровой экономики пока не обеспечен". "Более того, ряд принципиально важных решений готовится без участия бизнеса, что влечет за собой необоснованные финансовые затраты, увеличение административных барьеров и снижение конкуренции", - говорится в документе.

Решением, по его мнению, может стать создание правительством совместно с экспертами госпрограммы по переходу к цифровой экономики. Как отмечается в документе, такая программа должна включать в себя совершенствование законодательного регулирования цифровой экономики и электронной торговли, в том числе полное признание электронного документооборота. В частности, государству необходимо установить порядок и стандарты обмена данными коммерческих организаций с органами власти и принять закон о цифровой записи, считает Титов.

Бизнес-омбудсмен отмечает также важность развития инфраструктуры интернета и хранения данных. Кроме того, по его словам, необходимо создание биржи электронных денег и криптовалют и принятие закона, регулирующего их оборот и разрешающего их обмен на рубль. Также необходимо создание биржи обмена криптовалют на фиатные деньги.

Для развития электронной торговли, по мнению бизнес-омбудсмена, необходимо уточнение правового статуса электронных торговых площадок и интернет-магазинов, обеспечение нормативно-правового регулирования электронных сделок и модернизация законодательства в сферах, связанных с электронной торговлей.

В документе также отмечается, что для развития электронной торговли в России необходимо выравнивание условий для российских и иностранных интернет-магазинов, улучшение логистической инфраструктуры для доставки товаров, совершенствование систем оплаты электронных сделок и повышение уровня кибербезопасности.

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