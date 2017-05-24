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В Перми пройдет выездная сессия ПМЭФ-2017 "Регионы России: новые точки роста"

Экономика и бизнес
24 мая, 0:55 UTC+3 ПЕРМЬ /Корр. ТАСС, Анастасия Аверкова

Основной темой мероприятия станет вопрос о перспективах развития пермского моногорода Чусовой и территории опережающего развития в Пермском крае

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ПЕРМЬ, 24 мая. /Корр. ТАСС Анастасия Аверкова/. Выездная сессия Петербургского международного экономического форума "Регионы России: новые точки роста" пройдет в среду в Перми. Организатором сессии выступает фонд "Росконгресс" совместно с Агентством стратегических инициатив и Российским экспортным центром, сообщила пресс-служба форума.

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По словам организаторов, основной фокус мероприятия будет направлен на перспективы развития пермского моногорода Чусовой и территории опережающего развития (ТОР) в Пермском крае. В марте текущего года городу удалось получить особый статус, который подразумевает специальное управление, льготные ставки по налогам и особые условия для резидентов. О порядке получения статуса резидента, площадках для размещения производств и возможностях привлечения кадров участники выездной сессии ПМЭФ узнают на презентационной сессии "Территории опережающего социально-экономического развития Чусовой".

"Особое внимание будет уделено привлечению инвестиций и эффективному использованию инструментов, предоставляемых государством и институтами развития. Эксперты Российского экспортного центра проведут брифинг-сессию, посвященную вопросам продвижения российской продукции на внешних рынках и реализации комплексного подхода к оказанию услуг экспортерам", - пояснили в оргкомитете ПМЭФ.

Также на выездной сессии ПМЭФ в Перми состоится пленарное заседание, в котором примут участие врио губернатора Пермского края Максим Решетников, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев, а также представители местных органов власти, руководители бизнес-структур и ведущие российские эксперты.

Сессия в Перми продолжит цикл выездных мероприятий в преддверии Петербургского международного экономического форума. Итоги развития региональной экономики подведут в третий день форума на сессии "Регионы России: взгляд инвестора".

Петербургский международный экономический форум пройдет с 1 по 3 июня 2017 года в Санкт-Петербурге. В этом году мероприятия Форума будут объединены девизом "В поисках нового баланса в глобальной экономике". Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия. Кроме того, агентство является оператором презентационной зоны форума.

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