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Титов: доля нелегальной табачной продукции в РФ достигает 35-40%

Экономика и бизнес
24 мая, 0:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, мая. /ТАСС

Бизнес-омбудсмен предлагает как можно скорее внедрить механизм государственного регулирования производства и оборота табачной продукции по аналогии с алкогольной

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Доля нелегальной табачной продукции на российском рынке достигает 35-40%, говорится в ежегодном докладе президенту РФ бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

"По самым осторожным оценкам, доля нелегальной продукции достигает уже 35-40%, что наносит серьезный урон бюджету Российской Федерации, не говоря уже о качестве фальсификатов и количестве подпольных производств", - говорится в докладе.

Бизнес-омбудсмен предлагает как можно скорее внедрить механизм государственного регулирования производства и оборота табачной продукции по аналогии с алкогольной (Единая государственная автоматизированная информационная система учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, ЕГАИС - прим. ТАСС). Кроме того, необходимо разработать современные лицензионные требования и документооборот по всем сегментам рынка табачной продукции, отмечается в документе.

Как сообщалось ранее, Минфин РФ рассчитывает, что поправки в закон, позволяющие вносить табак в ЕГАИС, примут в весеннюю сессию. Правительство в настоящее время обсуждает различные варианты создания системы контроля табачной продукции на всех стадиях оборота. Среди предложений - введение ЕГАИС по аналогии с алкоголем и маркировка по аналогии с шубами.

Механизм ЕГАИС уже отлажен на алкогольной продукции, поэтому начать введение системы и для табака может начаться уже осенью, заявлял ранее начальник аналитического управления Росалкогольрегулирования Владислав Спирин. При этом только акцизная марка достаточно защищена, поэтому система должна строиться на их основе, уверен он. По оценке экспертов, 80-85% розничных точек продаж алкоголя и табака совпадают, поэтому практически везде оборудование ЕГАИС уже установлено, отмечал Спирин.

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