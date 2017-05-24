Конференция по цифровой индустрии и Российский интернет-форум откроются в Татарстане

КАЗАНЬ, 24 мая. /ТАСС/. Конференция "Цифровая индустрия промышленной России - 2017" и Российский интернет-форум откроются в городе Иннополис в Татарстане, сообщили организаторы мероприятия.

"С 24 по 26 мая 2017 года в Иннополисе пройдут конференции "Цифровая индустрия промышленной России - 2017" (ЦИПР) и Российский интернет-форум (РИФ)", - говорится в сообщении.

На конференции встретятся представители промышленности, отрасли информационных технологий, телекома, оборонного комплекса, венчурных инвесторов и государства по вопросам развития цифровой экономики, несырьевого экспорта и обеспечения кибербезопасности.

В этом году конференция пройдет в объединенном формате с региональным этапом Российского интернет-форума. Большая часть панельных дискуссий будет посвящена цифровой экономике и одноименной программе, которая готовится в правительстве России. В рамках конференции проходит более 20 круглых столов, посвященных проблемам развития в России цифровой экономики, информационной безопасности, "интернета вещей", а также новым инструментам организации управления экономическими и производственными процессами - Blockchain, Big Data и искусственным нейронным сетям. Конференция проводится при поддержке Минпромторга РФ и Минкомсвязи РФ, стратегическим партнером выступает госкорпорация "Ростех".

Форум в Иннополисе - это часть крупнейшего всероссийского проекта РИФ.Регион большого регионального проекта про интернет, экономику, коммуникации, интернет- бизнес и новые технологии. Его организаторы - Российская ассоциация электронных коммуникаций и Региональный общественный центр интернет-технологий.