Гендиректор "Уралвагонзавода" обсудил на Кубе перспективы промышленного сотрудничества

ГАВАНА, 24 мая. /Корр. Андрей Бекренев/. Генеральный директор российской научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод" Александр Потапов обсудил с представителями правительства Кубы перспективы деятельности компании на острове. Как рассказал Потапов корреспонденту ТАСС, он провел переговоры с заместителем председателя Совета министров, министром экономики и планирования Рикардо Кабрисасом и руководителями ряда кубинских ведомств.

По словам гендиректора "Уралвагонзавода", на встречах поднимались конкретные вопросы профильного промышленного сотрудничества в гражданской области, а также вопросы оборонно-промышленной кооперации.

"Уралвагонзавод" - крупное промышленное предприятие, опыт и знания которого сегодня востребованы", - сказал Потапов. По его словам, кубинская сторона проявляет интерес к развитию сотрудничества по целому ряду гражданских направлений, в том числе по разным видам железнодорожного подвижного состава и дорожно-строительной техники. Генеральный директор российской корпорации отметил, что на Кубе хотели бы видеть не только поставки техники, но и ее дальнейшее сервисное обслуживание и модернизацию.

"На Кубе очень хорошо знают "Уралвагонзавод" и четко понимают, что у нас есть направления по производству как военной, так и гражданской техники", - указал Потапов. По его словам, переговоры с представителями кубинского правительства, состоявшиеся при содействии российского торгпредства, прошли в позитивном и конструктивном ключе и позволили "сформировать вектор дальнейшего сотрудничества".

"Уралвагонзавод" - российская государственная корпорация, занимающаяся разработкой и производством военной техники, дорожно-строительных машин, железнодорожных вагонов. В корпорацию входят научно- исследовательские институты, конструкторские бюро и производственные предприятия.