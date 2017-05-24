Правительство Чукотки и "РусГидро" подписали соглашение о газификации Анадырской ТЭЦ

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АНАДЫРЬ, 24 мая. /ТАСС/. Правительство Чукотского автономного округа и компания "РусГидро" подписали соглашение о газификации Анадырской ТЭЦ, которую планируется завершить до конца 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
"Работы по газификации Анадырской ТЭЦ планируется начать уже на этой неделе. После реализации проекта и завершения его окупаемости это даст финансово-экономический эффект, который приведет к сдерживанию роста энерготарифов и повысит инвестиционную привлекательность территории", - цитирует пресс-служба гендиректора "Чукотэнерго" Андрея Телегина.
Планируется, что к концу 2017 года будет проложен семикилометровый газопровод к территории станции, а также построен газораспределительный пункт и выполнены работы по переводу первого котла на газ. Проектные работы уже выполнены. Реконструкция, как ожидается, займет 7,5 месяцев и завершится в первом квартале 2018 года. Тогда же, в процессе пусконаладочных работ, будет начато промышленное потребление газа.
Проект перевода Анадырской ТЭЦ с угля на газ, добываемый на Западно-Озерном месторождении, осуществляется в рамках государственной программы газификации, утвержденной правительством округа и рассчитанной на период до 2020 года. Ожидается, что срок окупаемости проекта составит семь лет.
Анадырская ТЭЦ была запущена в 1986 году и является самой крупной электростанцией на Чукотке.