СМИ: China Life Insurance приобретет в США полсотни объектов недвижимости на $950 млн

ПЕКИН, 24 мая. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Крупнейшая страховая компания Китая China Life Insurance Group планирует приобрести в США 48 объектов коммерческой недвижимости. Как сообщила в среду газета China Daily, их общая стоимость составит $950 млн.

По данным издания, холдинг китайской компании по инвестициям и управлению активами China Life Investment планирует выкупить долю 95% в проектах базирующейся в Сент-Луисе (штат Миссури) американской компании ElmTree Funds. Прежний владелец сохранит 5% акций и будет участвовать в управлении этими объектами совместно с China Life.

Среди обозначенных проектов логистические центры, офисные здания, а также медицинские учреждения, расположенные в 21 штате США. Как отмечает газета, среди арендаторов этих объектов такие крупные компании, как General Electric, FedEx, Caterpillar и T-Mobile.

По итогам 2016 года иностранные капиталовложения Китая в зарубежные страны выросли на 44,1% и составили $170,11 млрд.