Власти Москвы предложили передать часть страховых премий фонду помощи дольщикам

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Москомстройинвест предложил передавать часть страховых премий, собранных компаниями при страховании договоров долевого участия (ДДУ) в столице, в компенсационный фонд (фонд помощи дольщикам). Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель комитета Константин Тимофеев.

1 января 2017 года вступили в силу поправки к федеральному закону о долевом строительстве, которые предусматривают создание специального компенсационного фонда, куда застройщики, работающие по ДДУ, будут перечислять страховые взносы. Отчисления, которые потом планируют тратить на завершение недостроенных домов или возмещение дольщикам в случае банкротства застройщика, будут рассчитываться исходя из цены ДДУ, но не составят более 1% от его стоимости. Ежегодный объем фонда составит около 30 млрд рублей. Фонд помощи дольщикам работает с 1 января 2017 года на базе Агентства по ипотечному жилищному кредитованию, однако пока не принимает взносы.

"Страховые компании должны были формировать страховые резервы, поскольку начиная с 2014 года не было ни одной страховой выплаты (участникам долевого строительства по страховым случаям - прим. ТАСС). Из этой суммы можно вычесть расходы на административно-хозяйственную деятельность, включая зарплату, аренду, а оставшиеся средства передать фонду", - сказал Тимофеев.

Он напомнил, что, согласно 214-ФЗ, с 1 января 2014 года Росреестр обязан регистрировать ДДУ только при условии, что они застрахованы. Страховка предусматривает возврат дольщикам вложенных денежных средств в случае неисполнения застройщиком своих обязательств. В настоящее время в столице застраховано 46,3 тыс. ДДУ на сумму более 359,5 млрд рублей, объем страховых премий составляет 3,4 млрд рублей.

Чиновник отметил, что за последние три года ни один дольщик не обратился в суд при наступлении страхового случая, то есть нарушения срока передачи квартиры, и, соответственно, не получил страховой выплаты. "Семья должна принять решение, что они идут в суд за денежными требованиями и отказываются от квартиры. Решение такое принять достаточно сложно, и, как показывает практика, его никто не принимает. Все надеются, что если они останутся с ДДУ, если не застройщик, так уж правительство с этим поможет", - сказал он.

Как пояснил Тимофеев, изначально не предполагалось, что фонд сможет помочь достроить те объекты, работы по которым начались до 2017 года. Однако это можно было бы сделать с помощью средств, которые предлагается передать фонду. "Тем самым мы сможем защитить объекты, которые начали строиться еще до принятия решения по фонду", - подчеркнул Тимофеев.

По данным Москомстройинвеста, в настоящее время в Москве зарегистрирован 78841 договор долевого участия на сумму 841 млрд рублей. За счет этих граждан строятся 508 объектов общей площадью 11,7 млн кв. метров. В сфере долевого строительства работают 249 застройщиков. В целом на средства граждан в столице возводятся 540 объектов, в том числе 32 - в рамках жилищно-строительных кооперативов (ЖСК).