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"Роснефть" увеличила исковые требования к АФК "Система" до 170,6 млрд рублей

Экономика и бизнес
24 мая, 9:07 дата обновления: 24 мая, 9:26 UTC+3

Как уточнил пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев, увеличение суммы связано с обесценением рубля

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© Евгений Курсков/ТАСС

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Нефтяная компания "Роснефть" подала в Арбитражный суд Башкирии ходатайство об уточнении суммы иска к АФК "Система" и к "Система-Инвест", увеличив требования со 106,6 млрд рублей до 170,6 млрд рублей, сообщил ТАСС пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев.

"170,6 млрд рублей (уточненная сумма иска - прим. ред. ТАСС)", - сказал он, уточнив, что увеличение связано с обесценением рубля.

Ранее глава "Роснефти" Игорь Сечин сообщал, что компания не исключает пересмотра суммы требований к АФК "Система". По его словам, оценка потерь в 106 млрд рублей осуществлялась на дату подачи иска, а если посчитать в ценах, когда эти действия совершались, то это будет 180 млрд рублей.

Предварительное заседание по иску состоится 6 июня.

Позиция АФК "Система"

АФК 'Система' назвала сумму иска "абсолютно необоснованной".

Суть иска

Согласно определению Арбитражного суда Москвы, куда изначально поступило заявление "Роснефти", в доводах иска отмечается, что ответчики (АФК "Система" и "Система-Инвест"), совместно владевшие в 2010-2014 гг. более 73% акций "Башнефти", произвели реорганизацию компании, в результате которой "Башнефть" утратила 49,41% акций "Система-Инвест". Кроме того, был произведен выкуп 16,8% акций "Башнефти" у миноритарных акционеров за счет эмитента с их последующим погашением. Также дочернему обществу "Башнефти" был передан пассив в виде задолженности по договорам займа перед "Башнефтью", обязательства по которым прекратились в результате совпадения должника и кредитора в одном лице. "Роснефть" требует от АФК "Система" и "Система-Инвест" возмещения убытков, причиненных в результате этих действий.

АФК "Система" с иском не согласна и считает требования истцов незаконными и необоснованными. По мнению "Системы", все указанные в иске корпоративные действия осуществлялись в соответствии с законом и лучшими практиками корпоративного управления в целях развития бизнеса и роста стоимости "Башнефти".

С 2005 по 2014 гг. "Башнефть" входила в состав АФК "Система" Владимира Евтушенкова, после чего была возвращена в государственную собственность.

В 2016 г. 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд руб. Позднее, после оферты миноритариям, "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти".

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