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Банки с базовой лицензией могут освободить от отчетности по МСФО и обязательного аудита

Экономика и бизнес
24 мая, 9:37 UTC+3

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что уже дал задание подготовить законопроект

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Анатолий Аксаков

Анатолий Аксаков

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков намерен внести в нижнюю палату законопроект об освобождении банков с базовой лицензией от отчетности по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) и обязательного аудита. Об этом депутат сообщил ТАСС.

"Я уже дал задание готовить законопроект. Речь идет не только об освобождении от отчетности по МСФО, но и по обязательному аудиту банков с базовой лицензией", - сказал Аксаков.

Ранее первый зампредседателя Банка России Дмитрий Тулин сообщил, что Центробанк готов поддержать освобождение банков с базовой лицензией от составления отчетности по МСФО в случае соответствующей законодательной инициативы со стороны депутатов Госдумы.

С 2018 года ЦБ РФ введет пропорциональное регулирование банковского сектора. В частности, предусматривается создание двухуровневой банковской системы в России: банки, обладающие универсальной лицензией (требования к минимальному капиталу в размере 1 млрд рублей) и банки с базовой лицензией (минимальный размер собственных средств составит 300 млн рублей).

Банки с универсальной лицензией смогут осуществлять полный спектр банковских операций и должны будут соблюдать полный перечень нормативных требований. К кредитным организациям с базовой лицензией будет применяться упрощенное регулирование, они не смогут проводить операции с иностранными юридическими лицами, иностранными организациями, не являющимися юрлицами по иностранному праву, а также с иностранными физическими лицами.

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Аксаков, Анатолий Геннадьевич
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