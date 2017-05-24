"Дыра" в капитале московского банка "Образование" составила 17,692 млрд руб.

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Отрицательный капитал (превышение обязательств над активами) московского Акционерного коммерческого инновационного банка "Образование", у которого ЦБ РФ отозвал лицензию, составляет 17,692 млрд руб., следует из опубликованного в "Вестнике Банка России" бухгалтерского баланса кредитной организации.

До обследования кредитной организации временной администрацией, назначенной ЦБ РФ, капитал составлял 10,627 млрд руб.

Активы банка снизились в восемь раз и составили 4 млрд руб. против 32,319 млрд руб. до обследования.

Банк России отозвал лицензию у банка 21 апреля 2017 года. По данным ЦБ, проблемы у "Образования" возникли вследствие использования крайне рискованной бизнес-модели и низкого качества значительной части активов, обусловленного кредитованием компаний, обладающих признаками отсутствия реальной хозяйственной деятельности. При этом в ходе надзора за деятельностью банка выявлены недобросовестные действия его руководства и собственников, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков, а также их "технической" трансформации с целью уклонения от исполнения требований надзорного органа о формировании резервов на возможные потери, адекватных принимаемым рискам. Кроме того, банк представлял в Банк России недостоверную финансовую отчетность, не отражавшую фактическую утрату собственных средств (капитала). С учетом этого в действиях руководителей кредитной организации усматриваются признаки ее преднамеренного банкротства.

Согласно данным отчетности, по величине активов банк "Образование" на 1 апреля 2017 года занимал 118-е место в банковской системе России.