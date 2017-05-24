"Росэлектроника" выпустила сейф с фейс-контролем

ИННОПОЛИС /Татарстан/, 24 мая. /ТАСС/. Объединенный холдинг "Росэлектроника" (входит в ГК "Ростех") выпустила "умный" сейф с биометрическим контролем доступа. Данное решение было представлено на конференции "Цифровая индустрия промышленной России - 2017" (ЦИПР-2017).

Система хранения оборудована двухступенчатым контролем доступа: встроенная камера сканирует лицо человека в 3D и радужную оболочку глаза. После процедуры идентификации, которая занимает 3-5 секунд, система автоматически открывает необходимую ячейку. Такое решение обеспечивает более высокую степень защищенности доступа по сравнению, например, с идентификацией по отпечаткам пальцев (их легко подделать).

Сейф с "фейс-контролем" может применяться на вокзалах и аэропортах в качестве автоматических камер хранения, почтовых ящиков в жилых домах, постаматов или банковских депозитных ячеек. Решение также может быть актуально для силовых структур и ведомств, где требуется обеспечить высоконадежное хранение оружия.

Камерой хранения можно управлять удаленно, а также по локальной сети через персональный компьютер. В будущем "умным" сейфом можно будет управлять со смартфона или смарт-часов.

Разработкой системы занимается в структуре "Росэлектроники" НПО "Импульс" - "умные" сейфы с фейс-контролем установлены у входа в режимное помещение и используется для хранения мобильных телефонов.

Конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) проходит с 24 по 26 мая в Татарстане. В этом году ЦИПР проходит в объединенном формате с региональным этапом Российского интернет форума. Большая часть панельных дискуссий будет посвящена "цифровой экономике" и одноименной программе, которая готовится в правительстве России. В рамках конференции проходит более 20 круглых столов, посвященных проблемам развития в России цифровой экономики, информационной безопасности, Интернета вещей, а также новым инструментам организации управления экономическими и производственными процессами - blockchain, big data и искусственные нейронные сети. Конференция проводится при поддержке Минпромторга РФ и Минкомсвязи РФ, стратегическим партнером выступает Госкорпорация "Ростех".