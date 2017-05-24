Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.05:
$ 56.56
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Росэлектроника" выпустила сейф с фейс-контролем

Экономика и бизнес
24 мая, 11:29 UTC+3 ИННОПОЛИС /Татарстан/ 24, мая. /ТАСС

Встроенная в сейф камера сканирует лицо человека в 3D и радужную оболочку глаза. Система идентификации занимает от трех до пяти секунд

Поделиться
Материал из 1 страницы

ИННОПОЛИС /Татарстан/, 24 мая. /ТАСС/. Объединенный холдинг "Росэлектроника" (входит в ГК "Ростех") выпустила "умный" сейф с биометрическим контролем доступа. Данное решение было представлено на конференции "Цифровая индустрия промышленной России - 2017" (ЦИПР-2017).

Система хранения оборудована двухступенчатым контролем доступа: встроенная камера сканирует лицо человека в 3D и радужную оболочку глаза. После процедуры идентификации, которая занимает 3-5 секунд, система автоматически открывает необходимую ячейку. Такое решение обеспечивает более высокую степень защищенности доступа по сравнению, например, с идентификацией по отпечаткам пальцев (их легко подделать).

Сейф с "фейс-контролем" может применяться на вокзалах и аэропортах в качестве автоматических камер хранения, почтовых ящиков в жилых домах, постаматов или банковских депозитных ячеек. Решение также может быть актуально для силовых структур и ведомств, где требуется обеспечить высоконадежное хранение оружия.

Камерой хранения можно управлять удаленно, а также по локальной сети через персональный компьютер. В будущем "умным" сейфом можно будет управлять со смартфона или смарт-часов.

Разработкой системы занимается в структуре "Росэлектроники" НПО "Импульс" - "умные" сейфы с фейс-контролем установлены у входа в режимное помещение и используется для хранения мобильных телефонов.

Конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) проходит с 24 по 26 мая в Татарстане. В этом году ЦИПР проходит в объединенном формате с региональным этапом Российского интернет форума. Большая часть панельных дискуссий будет посвящена "цифровой экономике" и одноименной программе, которая готовится в правительстве России. В рамках конференции проходит более 20 круглых столов, посвященных проблемам развития в России цифровой экономики, информационной безопасности, Интернета вещей, а также новым инструментам организации управления экономическими и производственными процессами - blockchain, big data и искусственные нейронные сети. Конференция проводится при поддержке Минпромторга РФ и Минкомсвязи РФ, стратегическим партнером выступает Госкорпорация "Ростех".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Фото
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
2
Армения выпустила монету в честь 25-летия своего вступления в МВФ и ВБ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер внук Сталина режиссер Александр Бурдонский
2
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
3
Усманов сравнил Навального с героем "Собачьего сердца"
4
В Госдуму внесен законопроект о регулировании работы мессенджеров
5
Госдума отменила открепительные удостоверения на выборах
6
Впервые в РФ по периметру границы создано сплошное радиолокационное поле СПРН
7
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
Темы дня
Загрузка...
Реклама