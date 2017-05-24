В Петербурге появился первый стенд для испытания турбинных установок арктических судов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Первый универсальный стенд для испытания судовых паротурбинных установок (ПТУ), введенный в эксплуатацию на "Кировском заводе" в Петербурге, позволит тестировать ледоколы в условиях повышенной нагрузки. Об этом на торжественной церемонии запуска сообщил генеральный директор "Кировского завода" Георгий Семененко.

"Сегодня перед страной стоит стратегическая задача - освоение арктической зоны. Для этого нужны ледоколы, а для них - турбины. Решать эту задачу приходилось в сложных условиях - необходимо было уйти от импортозависимости", - сказал Семененко. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко отметил, что единственный в России такой стенд на 90% состоит из отечественой продукции. По словам заместителя руководителя Фонда развития промышленности Юрия Шамкова, "Киров-Энергомаш" стал первым заемщиком фонда из Петербурга, который получил средства и реализовал проект.

Единственный в России стенд для испытания сверхмощных (до 75 МВт) паротурбинных установок сконструирован и построен на ЗАО "Завод "Киров-Энергомаш" (дочерняя структура ОАО "Кировский завод") при поддержке Фонда развития промышленности. Общая стоимость проекта по созданию стенда составила 1,4 млрд рублей, из которых 500 млн рублей - льготный заем ФРП.

Стенд позволяет тестировать паротурбинные установки всех типов с нагрузками, сопоставимыми и превышающими нагрузки реальных условий эксплуатации. Благодаря испытательному стенду будет устранен риск выхода турбин из строя во время ходовых испытаний в море, а также сокращено время подготовки опытных образцов турбин к серийному производству. Испытательный стенд имеет импортозамещающий характер, поскольку снимает зависимость российских производителей энергетического оборудования от услуг иностранных компаний.

Одним из первых на новом стенде будет испытана ПТУ для ледокола "Арктика" проекта 22220, выпущенная ЗАО "Завод "Киров-Энергомаш". В настоящее время агрегат установлен на стенд и подключен к подсистемам.