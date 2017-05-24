Халяльную рыбу, оленину и ягоды начнут производить в промышленных масштабах на Ямале

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Рыбу, оленину и ягоды по стандарту "халяль" начнут производить на предприятии "Ныда-ресурс" в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Соответствующий договор компания заключила с комитетом по стандарту "халяль" Духовного управления мусульман Республики Татарстан, сообщили в пресс-службе департамента агропромышленного комплекса региона.
"Производственная фирма "Ныда-ресурс" стала первым на Ямале предприятием, получившим право на производство продуктов "халяль": свежемороженой, слабосоленой, копченой и вяленой рыбы, рыбных пресервов, а также широкой линейки продукции из дикоросов - варенья, сиропа, ягод, протертых с сахаром, сокосодержащего напитка, консервов и конфет из ягод. Соответствующий договор руководитель предприятия Жанна Гусак заключила с комитетом по стандарту "халяль" Централизованной религиозной организации - Духовного управления мусульман Республики Татарстан", - отметили там.
Как уточнили ТАСС в департаменте, халяльную оленину и рыбу пока планируется производить только для внутреннего рынка Ямала. "Сейчас получено разрешение на производство по стандарту "халяль", в скором времени представители Татарстана приедут осмотреть цеха предприятия. В планах - открыть в ЯНАО сеть специализированных магазинов по продаже продуктов питания для мусульман, первую торговую точку планируется открыть в Надыме уже этой осенью", - уточнили в департаменте.
Ранее сообщалось, что ямальские аграрии впервые изготовили пробную партию халяльных продуктов из мяса северного оленя для международной выставки Russia Halal Expo, которая проходила в мае в Казани.
Созданная в 2011 году компания "Ныда-ресурс" специализируется на переработке местной сельскохозяйственной продукции и изготовлении полуфабрикатов из экологически чистого сырья - мяса северного оленя, рыбы и ягод.
За зиму 2016-2017 годов в общей сложности ямальскими сельскохозяйственными предприятиями, общинами и оленеводами- частниками заготовлено 2,654 тыс. тонн мяса, на убой было сдано 88 тыс. оленей. Ямало-Ненецкий автономный округ - единственный регион в России, который имеет право экспортировать оленину в страны Евросоюза. Поставки осуществляются с 2008 года, за этот период в Финляндию и Швецию поставлено более 2 тыс. тонн мяса.