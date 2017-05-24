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Инвестиционный потенциал российских регионов представят в рамках ПМЭФ-2017

Экономика и бизнес
24 мая, 12:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, мая. /ТАСС

ПМЭФ пройдет с 1 по 3 июня 2017 года в Санкт-Петербурге

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Инвестиционный потенциал российских регионов будет представлен на выставке SPIEF Investment & Business Expo в рамках ХХI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Агентство ТАСС выступит оператором специальной зоны для презентаций, организованной на площадке SPIEF при поддержке компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

Ожидается, что она соберет отечественных и зарубежных инвесторов, руководителей компаний, представителей органов государственной власти, которые обсудят перспективы реализации в стране проектов регионального и федерального значения.

Посетители выставки познакомятся с инфраструктурными проектами регионов России, предложениями крупных компаний, смогут встретиться с потенциальными инвесторами и должностными лицами. Ожидается, что на площадке пройдут презентации Белоруссии, Кубы, Армении. На тематических сессиях эксперты обсудят развитие инфраструктуры для инвесторов, систему образования, туристическую индустрию, инвестиции в здравоохранение, тенденции развития электронных средств оплаты для автомобилистов.

SPIEF Investment & Business Expo впервые была организована на ПМЭФ в 2016 году. Тогда в зоне презентаций форума прошло свыше 40 мероприятий деловой программы, были представлены уникальные инновационные проекты международного, федерального и регионального значения.

ПМЭФ пройдет с 1 по 3 июня 2017 года в Санкт-Петербурге. В этом году мероприятия форума будут объединены девизом "В поисках нового баланса в глобальной экономике". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ.

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