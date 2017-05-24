Россельхознадзор: экспорт зерна в Турцию идет в стандартном режиме

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Экспорт зерна в Турцию идет в стандартном режиме. Россельхознадзор не получал запросов на отзыв экспортных сертификатов. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель ведомства Юлия Мелано.

"Нормально идет (экспорт зерна - прим. ТАСС), все в стандартном режиме. Отзывов сертификатов нет", - сказала она.

Тем не менее ведомство направит запрос в торгпредство в Турции для подтверждения или опровержения информации о введении Турцией квот на импорт зерна из России.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, что Турция ввела новые ограничения для российских экспортеров зерна. По данным издания, теперь на Россию должно приходиться всего 20-25% лицензий на беспошлинный ввоз зерна в страну.

Директор аналитического центра "СовЭкон" Андрей Сизов заявил ТАСС, что располагает информацией о таких квотах. По его словам, это не официальные указания турецких властей. "С получением этих лицензий проблемы - кто-то их вообще не может получить, кто-то говорит о том, что есть неофициальные указания, выдавать лицензии не более 20-25%. Да, это некоторое негласное правило для наших экспортеров", - отметил он.

В то же время, глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский в беседе с ТАСС отметил, что экспортеры не сообщали о проблемах при получении лицензий на беспошлинный ввоз зерна в Турцию. Минсельхоз РФ также не располагает информацией о введенных квотах, сообщили ТАСС в пресс-службе.

Торговый кризис

Турция с 15 марта отменила беспошлинный ввоз для российской сельхозпродукции. Пошлина на ввоз из России пшеницы и кукурузы была установлена на уровне 130%, риса - 45%, шрота подсолнечника - 13,5%, бобовых - 9,7%, подсолнечного масла - в среднем до 36%. При этом минимальная таможенная стоимость поставляемой продукции должна составлять $1,5 тыс. при текущей цене на подсолнечное масло $800 за тонну.

Такие меры стали ответом на то, что Россия не сняла запрет на поставки турецких томатов и огурцов, пояснял ранее глава Союза экспортеров зерновых, бобовых и масличных культур Центральной Анатолии Тургай Унлю.

Позже по итогам переговоров президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи стороны договорились о снятии всех торговых ограничений.