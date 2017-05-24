Премьеры стран ЕАЭС в Казани обсудят создание единой цифровой экономики

ИННОПОЛИС (ТАТАРСТАН), 24 мая. /ТАСС/. Премьер-министры стран, входящих в состав Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсудят 26 мая в Казани создание единой экономики. Об этом сообщил во время пленарной сессии в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), которая проходит в Иннополисе, министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров.

"26 мая в Казани состоится заседание межправительственного совета Евразийского экономического союза. Это тоже важное мероприятие. Премьер-министры всех стран, входящих в ЕАЭС, в том числе будут обсуждать так называемую единую цифровую повестку ЕАЭС", - сообщил он.

Ранее сообщалось, что Минкомсвязь России подготовило проект программы "Цифровая экономика РФ", согласно которому планируется к 2025 году достигнуть ряда показателей, существенно улучшающих качество жизни населения. Программа описывает восемь направлений развития: госрегулирование, информационная инфраструктура, исследования и разработки, кадры и образование, информационная безопасность, государственное управление, "умный город" и цифровое здравоохранение.

Вопросами развития цифровой экономики Россия активно занимается уже несколько лет. Глава государства Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил уже до 1 июня 2017 года подготовить соответствующую программу мер. Также утвержден состав рабочей группы экономического совета при президенте по этому направлению.

Конференция "Цифровая индустрия промышленной России" проходит с 24 по 26 мая в Татарстане. В этом году ЦИПР пройдет в объединенном формате с региональным этапом Российского интернет форума. Большая часть панельных дискуссий будет посвящена "Цифровой экономике" и одноименной программе, которая готовится в правительстве России.

В рамках конференции проходит более 20 круглых столов, посвященных проблемам развития в России цифровой экономики, информационной безопасности, интернета вещей, а также новым инструментам организации управления экономическими и производственными процессами - Blockchain, Big Data и искусственные нейронные сети. Конференция проводится при поддержке Минпромторга РФ и Минкомсвязи РФ, стратегическим партнером выступает госкорпорация "Ростех".