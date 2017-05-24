Треть исследованного Роскачеством кваса оказалась газировкой

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Роскачество в преддверии жаркого сезона исследовало один из любимых летних напитков россиян - квас.
Стоимость отобранной для исследования продукции составила от 27 до 75 рублей за бутылку.
"Важным выводом исследования стало то, что под наименованием "квас" может продаваться не только продукт брожения квасного сусла, но и газированный напиток со вкусом кваса. Так, треть исследованных образцов либо приготовлены путем не натурального брожения, а с помощью искусственной газации и методом купажирования, или содержат искусственные добавки", - отмечается в исследовании.
Однако это не является нарушением, если напитки были произведены по собственным техническим условиям (ТУ).
Коме того, в восьми образцах выявлены сахарозаменители и подсластители, однако их наличие было указано на упаковке, то есть это не является нарушением. Только производитель кваса "Эко квас" ввел покупателя в заблуждение, скрыв факт наличия сахарозаменяющих веществ.
В целом проверку на безопасность прошли почти все образцы кваса. Лишь в трех случаях выявлено несоответствие кваса по микробиологическим показателям - "Аппетитно Круглый Год", "Букет Чувашии" и "Суздальские напитки". В этих напитках было обнаружено превышение обязательных норм на содержание дрожжей и плесени, сообщили в Роскачестве.