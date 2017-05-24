До 80 млн тонн сжиженного природного газа в год могут производить на Ямале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. До 80 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год могут производить в Ямало- Ненецком автономном округе (ЯНАО) после реализации крупных проектов "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ-2". Об этом сообщила пресс-служба губернатора региона.

"Уникальность по запасам углеводородов территории позволяет прогнозировать создание на Ямале центра производства СПГ в объеме около 80 млн тонн в год", - приводит слова губернатора региона Дмитрия Кобылкина на 16-ой ежегодной конференции ПАО "Совкомфлот" в Москве.

В пресс-службе ТАСС уточнили, что речь идет об использовании потенциала ресурсной базы полуостровов Ямал и Гыдан, где создаются проекты "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ-2". "Концепция проекта завода "Арктик СПГ-2" предполагает строительство комплекса на платформах в Обской губе вблизи береговой линии полуострова Гыдан", - уточнил глава региона.

По словам Кобылкина, будущее топливно-энергетической отрасли связано с освоением шельфа. "В прошлом году введен в эксплуатацию нефтеналивной отгрузочный терминал "Ворота Арктики", запущены магистральные нефтегазопроводы "Заполярье - Пурпе", "Бованенково - Ухта-2", наполняющий "Северный поток". Легендарный Бованенковский промысел выходит на плановые мощности, введена в строй первая очередь самого северного континентального месторождения России. Но сегодня уже очевидно, что будущее отрасли связано с освоением шельфа, развитием портовой деятельности и Северного морского пути, наземной транспортной инфраструктуры", - добавил он.

Также губернатор ЯНАО рассказал о создании энергетического узла глобального значения "Ямал СПГ", морском порте Сабетта, которые уже обеспечивают значительный объем грузопотока по Севморпути. "Сформирован запрос на создание танкерного флота ледового класса. Стратегически мы рассматриваем Сабетту как многофункциональный терминал, который откроет всей стране "ворота" в Мировой океан, соединив рынки Европы и Азии", - пояснил Кобылкин.

Ранее председатель правления, член совета директоров ПАО "Новатэк" Леонид Михельсон заявлял, что ресурсы Ямала и Гыдана дают возможность производить более 70 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год.

Проекты СПГ в ЯНАО

"Ямал СПГ" реализует проект строительства завода по производству сжиженного природного газа мощностью 16,5 млн тонн в год на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Завод "Ямал СПГ" планируется запустить в 2017 году. Стоимость проекта оценивается в 27 млрд долларов. Законтрактован практически весь объем - 96% будущего объема СПГ.

Акционерами "Ямал СПГ" являются "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%), а также фонд "Шелкового пути" (9,9%).Для реализации проекта уже завершено создание логистической инфраструктуры - самого северного аэропорта России и морского порта Сабетта на берегу Карского моря.

По данным уральской таможни, в первом квартале 2017 года было оформлено 16 воздушных международных рейсов из Бельгии, Китая, Шотландии и Южной Кореи, в том числе в начале марта в Сабетту впервые прибыл крупнейший самолет Ан-124 "Руслан" с грузом из Китая для "Ямал СПГ". Также за первый квартал в морском порту оформлено 17 международных заходов судов по Северному морскому пути. 28 марта в морской порт Сабетта впервые в мире прибыл танкер-газовоз ледового класса Christophe de Margerie, заправленный тестовым объемом сжиженного природного газа, это первый из 15 танкеров-газовозов для проекта "Ямал СПГ".

Также "Новатэк" рассматривает возможность строительства нового завода СПГ на полуострове Гыдан. Газ для сжижения будет поступать с Салмановского нефтегазоконденсатного месторождения, начало строительства завода по сжижению планируется на 2018 год. Капитальные затраты в строительство завода могут составить около $10 млрд. Запасы месторождений проекта по категории C1 и C2 компания оценивает в 1,2 трлн кубометров газа и 50,5 млн тонн жидких углеводородов.