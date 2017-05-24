Силуанов призвал ведомства устранить до 1 июня выявленные Счетной палатой нарушения

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Министр финансов РФ Антон Силуанов призвал министерства и ведомства устранить нарушения, выявленные Счетной палатой РФ, до итогового отчета контрольного органа об исполнении их бюджетов за 2016 год. Об этом глава Минфина заявил на заседании правительства РФ.
"Полагаю целесообразным до формирования сводного заключения Счетной палаты на коллегии руководителям федеральных органов оперативно принять меры по устранению выявленных Счетной палатой нарушений, а также обратить внимание на те замечания, которые Счетная палата высказала к финансовой отчетности, которые также составляются у нас министерствами и ведомствами. Необходимо нам подправить выявленные нарушения", - сказал министр.
Он напомнил, что в настоящее время Счетная палата проводит внешнюю проверку исполнения бюджета 2016 года. Проверка завершится до 1 июня текущего года.