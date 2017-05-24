"Калашников" опроверг сведения о возможной передаче концерну "Уралвагонзавода"

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Информация о том, что "Уралвагонзавод" передадут в контур управления концерна "Калашников" (входит в Ростех) не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщила директор по внешним коммуникациям оружейного концерна София Иванова.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что госкорпорация "Ростех" может передать "Уралвагонзавод" концерну "Калашников".

"Эта информация не соответствует действительности, переговоры по этой теме не велись и не ведутся", - сказала Иванова.

Указ о передаче 100% акций "Уралвагонзавода" госкорпорации "Ростех" был подписан президентом России Владимиром Путиным 27 декабря. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в конце декабря говорил, что "Уралвагонзавод" интегрируют в госкорпорацию "Ростех" за 18 месяцев.