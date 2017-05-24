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Ростелеком обеспечивает кибербезопасность семи крупнейших банков России

Экономика и бизнес
24 мая, 14:25 UTC+3 ИННОПОЛИС ИННОПОЛИС/ТАТАСРСТАН/ 24, мая. /ТАСС

К 2020 году Россия рассчитывает занять десятое место в рейтинге Международного союза электросвязи, составляемом на основе индекса кибербезопасности

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ИННОПОЛИС/ТАТАСРСТАН/, 24 мая. /ТАСС/. Компания Ростелеком обеспечивает информационную безопасность семи крупнейших банков России и других национальных компаний и планирует развивать это направление. Об этом сообщил на панельной сессии в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), которая проходит в Иннополисе, президент компании Ростелеком Михаил Осеевский.

"На данный момент центр кибербезопасности Ростелекома обеспечивает своими услугами 7 из 10 первых крупнейших российских банков и целый ряд других национальных компаний, и мы видим, с какой интенсивностью растет спрос на эти услуги, поэтому это тоже одна из платформ - платформа обеспечения киберустойчивости", - пояснил он.

Кибербезопасность

Как сообщалось ранее, Россия рассчитывает выйти на новый уровень в области кибербезопасности, заняв 10-е место к 2020 году и 8-е место к 2025 году в рейтинге, составляемом на основе индекса кибербезопасности Международного союза электросвязи. Сейчас Россия находится на 12-м месте. При этом отечественное программное обеспечение (ПО) по кибербезопасности должно занять свою долю на российском рынке, а российские бренды-производители - стать узнаваемыми.

Так, Минкомсвязь планирует повысить узнаваемость отечественных брендов ПО по кибербезопасности до 50% к 2020 году, а сочетаемость российских национальных стандартов с международными должна достичь более 50% к 2025 году.

В целях безопасности планируется и снижение доли трафика, проходящего через зарубежные серверы, до 5% к 2020 году с нынешних 60%, то есть зависимость от иностранных серверов снизится в 12 раз.

ПАО "Ростелеком" - российская национальная телекоммуникационная компания. По итогам 1 квартала 2017 года общее покрытие оптическими сетями доступа достигло 32,6 млн домохозяйств.

Конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) проходит с 24 по 26 мая в Татарстане. В этом году ЦИПР проходит в объединенном формате с региональным этапом Российского интернет форума. Большая часть панельных дискуссий посвящена цифровой экономике и одноименной программе, которая готовится в правительстве России. В рамках конференции проходит более 20 "круглых столов", посвященных проблемам развития в России цифровой экономики, информационной безопасности, интернета вещей, а также новым инструментам организации управления экономическими и производственными процессами - Blockchain, Big Data и искусственными нейронными сетями.

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