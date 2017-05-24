Минпромторг: снятие эмбарго на соль для фармпроизводства не связано с дефицитом

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Исключение соли и морской воды для фармпроизводства из санкционного списка товаров не связано с дефицитом. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга.

23 мая правительство РФ внесло изменение в постановление, определяющее перечень подсанкционных товаров, исключив из этого списка соль и морскую воду для фармпроизводства.

В Минпромторге пояснили, что лекарства и фармацевтические субстанции изначально не подпадали под запрет на ввоз. В обновленном постановлении речь идет о соли - сырье для производства фармацевтических субстанций. Такую соль теперь можно будет ввезти после подтверждения целевого назначения. Порядок подтверждения целевого назначения ввозимых товаров разработает Минпромторг.

"Данный вопрос (об исключении соли для фармпроизводства из санкционного списка - прим. ред.) прорабатывался и обсуждался с рынком давно. Поэтому решение носит временный характер на момент переходного периода, в котором производители натрия хлорида (соли - прим. ред.) для фармацевтического производства проходят аудит у производителей лекарственных средств на предмет качества сырья. Дефицита в настоящее время нет", - прокомментировали в ведомстве.

В Минпромторге добавили, что, согласно оценкам рынка, примерный объем ввозимой соли для фармпроизводства в 2016 г. составил менее $1 млн.

Соль внесена в перечень продуктов, запрещенных к ввозу в Россию из стран, которые ввели санкции против РФ. Соответствующее постановление правительства вступило в силу с 1 ноября 2016 года, запрет на ввоз действует до 31 декабря 2017 года.