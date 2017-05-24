РФ и Турция ведут переговоры, касающиеся ограничений на поставки сельхозпродукции

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Россия и Турция ведут переговоры, касающиеся ограничений на поставки сельхозпродукции, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Действительно, ограничения имеют место", - сказал представитель Кремля о вновь введенных Турцией ограничениях на поставки пшеницы из России. При этом Песков отметил, что "сохраняются некоторые ограничения (на поставки отдельных товаров из Турции) с российской стороны по известным причинам, которые были весьма детально разъяснены президенту Турции (Реджепу Тайипу Эрдогану) в ходе недавних контактов (с президентом РФ Владимиром Путиным) в Сочи".
"Ведутся контакты и переговоры с турецкой стороной", - констатировал Песков.
Он признался, что пока не знает о введенных Турцией ограничениях на поставки подсолнечного масла из России. "Я пока не получал такой информации, это скорее вопрос, который нужно адресовать правительству, поэтому я не стал бы сейчас ничего комментировать", - сказал пресс- секретарь главы государства.
Турция с 15 марта отменила беспошлинный ввоз для российской сельхозпродукции. Пошлина на ввоз из России пшеницы и кукурузы была установлена на уровне 130%, риса - 45%, шрота подсолнечника - 13,5%, бобовых - 9,7%, подсолнечного масла - в среднем до 36%. При этом минимальная таможенная стоимость поставляемой продукции должна составлять $1,5 тыс. при текущей цене на подсолнечное масло $800 за тонну.
Такие меры стали ответом на то, что Россия не сняла запрет на поставки турецких томатов и огурцов, пояснял ранее глава Союза экспортеров зерновых, бобовых и масличных культур Центральной Анатолии Тургай Унлю.
Позже по итогам переговоров президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи стороны договорились о снятии торговых ограничений.