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Никифоров: российские власти не видят оснований для блокировки в РФ мессенджеров

Экономика и бизнес
24 мая, 14:22 UTC+3

Глава Минкомсвязи отметил, что у властей нет целей блокировать тех или иных ресурсов

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ИННОПОЛИС /ТАТАРСТАН/, 24 мая. /ТАСС/. Российские власти не планируют блокировать в России мессенджеры, в том числе Telegram, заявил журналистам министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров в кулуарах конференции "Цифровая индустрия промышленной России-2017" (ЦИПР-2017).

"У российских властей нет целей блокировки тех или иных ресурсов. Не вижу оснований для блокировки тех или иных мессенджеров", - сказал Никифоров, отвечая на вопрос о возможной блокировке Telegram.

24 мая на рассмотрение Госдумы внесли законопроект о регулировании деятельности сервисов обмена электронными сообщениями (мессенджеров). Авторами инициативы выступили зампред думского комитета по информполитике Марина Мукабенова ("Единая Россия"), депутаты Олег Николаев ("Справедливая Россия") и Александр Ющенко (КПРФ). Разрабатывал законопроект Медиа-коммуникационный союз (МКС). Как сообщил ТАСС его представитель Павел Степанов, документ "в целом опирается на те экспертные наработки, которые предлагал МКС", и доработан депутатами с учетом дополнений и рекомендаций отраслевых регуляторов.

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