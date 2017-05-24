Трейдеры заявляют о введении Турцией ограничений на экспорт подсолнечного масла из РФ

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Трейдеры заявляют о введении Турцией новых ограничений для экспортеров подсолнечного масла из России. Однако эта информация неофициальная и сильно разнится. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев.

"Мы на данный момент приняли решение дождаться официальной информации", - сказал он.

По его словам, нет официального подтверждения о введении квот на выдачу лицензий на беспошлинный ввоз подсолнечного масла в Турцию. Однако трейдеры говорят о квотах в диапазоне 15-30%. "Это разговоры по мотивам сегодняшней истории с зерном", - добавил он.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, что Турция ввела новые ограничения для российских экспортеров зерна. По данным издания, теперь на Россию должно приходиться всего 20-25% лицензий на беспошлинный ввоз зерна в страну. Директор аналитического центра "СовЭкон" Андрей Сизов заявил ТАСС, что располагает информацией о таких квотах. По его словам, это неофициальные указания турецких властей.

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия и Турция ведут переговоры, касающиеся ограничений на поставки сельхозпродукции. Однако он признался, что пока не знает о введенных Турцией ограничениях на поставки подсолнечного масла из России.

Торговый кризис

Турция с 15 марта отменила беспошлинный ввоз для российской сельхозпродукции. Пошлина на ввоз из России пшеницы и кукурузы была установлена на уровне 130%, риса - 45%, шрота подсолнечника - 13,5%, бобовых - 9,7%, подсолнечного масла - в среднем до 36%. При этом минимальная таможенная стоимость поставляемой продукции должна составлять $1,5 тыс. при текущей цене на подсолнечное масло $800 за тонну.

Такие меры стали ответом на то, что Россия не сняла запрет на поставки турецких томатов и огурцов, пояснял ранее глава Союза экспортеров зерновых, бобовых и масличных культур Центральной Анатолии Тургай Унлю.

Позже по итогам переговоров президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи стороны договорились о снятии всех торговых ограничений.