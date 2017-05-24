Мантуров: предметно приватизация "Уралвагонзавода" пока не обсуждается

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Предметного разговора о приватизации "Уралвагонзавода" (УВЗ) пока не идет. Об этом сообщил журналистам по итогам "правительственного часа" в Госдуме министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
"Пока нет, пока не обсуждается (приватизация УВЗ - прим. ТАСС) с конкретными интересантами", - сказал он.
В феврале 2017 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил за 15 месяцев осуществить передачу в качестве имущественного взноса России 100% акций УВЗ в пользу госкорпорации "Ростех". Всего, согласно документу, Россия передаст в Ростех госпакеты акций 11 компаний, в том числе 12% акций челябинского НПО "Электромашина", 13,87% акций нижегородского НИИ "Буревестник", 15,9% Центрального научно-исследовательского института материалов (Санкт-Петербург).
Указ о передаче 100% акций "Уралвагонзавода" госкорпорации "Ростех" был подписан президентом России Владимиром Путиным 27 декабря 2016 года.
НПО "Уралвагонзавод" - российская корпорация, занимающаяся разработкой и производством военной техники: танков Т-72, Т-90, боевых машин разминирования БМР-3М, тяжелых огнеметных систем ТОС-1А, самоходных гаубиц "Мста-С" и других. В корпорацию входят научно-исследовательские институты, конструкторские бюро и производственные предприятия.
Выручка "Уралвагонзавода" (УВЗ) по итогам 2016 года выросла на 30%, до 141,9 млрд рублей - это рекордный показатель для корпорации. По данным УВЗ, корпорация по итогам года вышла на чистую прибыль в размере 863 млн рублей. В 2016 году экспортные поставки "Уралвагонзавода" в рамках военно-технического сотрудничества выросли в 2,2 раза. Гособоронзаказ выполнен на 100% - УВЗ поставил Минобороны РФ свыше 1,2 тыс. новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники.